HTA : 6 millions de Français sont hypertendus et l'ignorent

L'ESSENTIEL 17 millions de Français souffrent d'hypertension.

Près de 6 millions d’adultes sont hypertendus sans le savoir.

L’hypertension artérielle est un facteur de risque important de problèmes cardiovasculaires, de pathologies rénales et de démence.

À l’occasion de la journée mondiale de l’hypertension (ou HTA), un nouvel article de Santé Publique France dresse un panorama des dernières données épidémiologiques françaises.

"Les résultats compilés dans ce panorama sont issus de plusieurs sources de données, soit deux enquêtes effectuées en population générale (Esteban 2014-2016 et le Baromètre de Santé publique France 2019) et une autre faite auprès d’un panel de médecins généralistes", précisent les auteurs de la recherche.

Hypertendus sans le savoir

L’étude Esteban a mis en évidence que près de 30% des adultes français étaient hypertendus, ce qui correspond à près de 17 millions de personnes et fait de cet état la maladie chronique la plus fréquente au sein de l'Hexagone.

"La connaissance, le traitement et le contrôle de l’HTA restent sous-optimaux dans notre pays et n’ont connu aucune amélioration récente, certains indicateurs ayant même subi une dégradation", déplore aussi l’agence de santé dans son rapport. Ainsi, près de 6 millions d’adultes sont hypertendus sans le savoir et plus de 4 millions d’hypertendus traités n’ont pas une pression artérielle contrôlée. Et si plus d’1,6 million d’adultes commencent chaque année un traitement antihypertenseur, la crise de la Covid-19 a eu un impact significatif avec une baisse de 11% de ces initiations.

"Des politiques de santé en faveur de la prévention primaire de l’hypertension, de son dépistage et de sa prise en charge doivent être mises en place rapidement pour permettre, comme dans d’autres pays, une évolution favorable des indicateurs", estime donc Santé Publique France. "Car qu’elle passe par des mesures hygiéno-diététiques, des traitements pharmacologiques ou des soins interventionnels, les bénéfices de la prise en charge de l’hypertension ont déjà été très clairement démontrés", rappellent les experts en santé publique.

Facteur de risques

L’hypertension artérielle est un facteur de risque important de problèmes cardiovasculaires, de pathologies rénales et de démence.

Le nombre d’heures d’enseignement sur l’HTA pendant le cursus de formation des médecins varie d’une université à l’autre et "reste très anecdotique (parfois moins de deux heures) compte tenu de la fréquence de cette maladie" regrette pour finir Santé Publique France.