Hypertension : des pics d’élévation de la pression sanguine causés par la pollution

L'ESSENTIEL Un mélange de cinq polluants aériens serait à l’origine d’une élévation répétée de la pression systolique, qui correspond à la pression dans les artères lorsque le cœur se contracte ou bat.

L’ozone et le carbone suie se présentent comme les contributeurs les plus importants à son augmentation.

Lorsque l’exposition à la pollution est observée durant plus de cinq minutes, l’association est plus faible.

Elle touche 1,28 milliard de personnes âgées de 30 à 79 ans dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. L’hypertension correspond à une élévation trop importante de pression dans les artères. De précédentes recherches ont révélé que la pollution atmosphérique était un facteur déterminant de cette augmentation anormale de la tension artérielle et pouvait, en conséquence, favoriser la survenue de cette maladie chronique. Mais ces dernières "n’ont pas pris en compte l'effet que les mélanges de polluants aériens peuvent avoir sur la pression artérielle", a signalé une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques de l’Inserm et de Sorbonne Université.

Relever toutes les 30 minutes la pression sanguine

Pour en savoir plus sur l’impact d’un mélange de particules et de gaz sur la santé, ils se sont concentrés sur cinq polluants aériens, à savoir le carbone suie, le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NO), le monoxyde de carbone (CO) et l’ozone (O3). Dans le cadre d’une étude, les auteurs ont recruté 221 Français. Durant une journée, chaque adulte portait des capteurs évaluant les concentrations de polluants. L’équipe a aussi mesuré leur pression sanguine toutes les 30 minutes afin d’observer le délai entre les variations de concentration des polluants dans l’air ambiant, la quantité de polluants inhalés estimée et leur impact potentiel sur la pression sanguine.

Pression sanguine : être exposé à des polluants aériens causerait une élévation immédiate

Les scientifiques ont constaté une élévation de pression systolique (soit la pression dans les artères lorsque le cœur se contracte ou bat), lorsque les concentrations de tous les polluants augmentaient dans les cinq minutes précédant la mesure de la pression sanguine. Selon les résultats, parus dans la revue Environmental Research, l’ozone et le carbone suie étaient plus fortement associées à cette élévation.

"On observe que l’association est plus faible lorsque l’exposition est observée sur des fenêtres d’exposition supérieures à 5 minutes, ce qui témoigne de l’aspect immédiat de l’élévation de la pression sanguine en réponse à une augmentation des concentrations en polluants aériens dans le mélange étudié. (…) Ces augmentations répétées de pression artérielle liées à l’exposition aux polluants de l’air en milieu urbain lors des déplacements pourraient contribuer, mois après mois et année après année, à une élévation chronique de la tension artérielle", a expliqué Basile Chaix, auteur des recherches.

Pollution : "la mise en place de politiques publiques visant à diminuer l’exposition"

Dans un communiqué, les auteurs précisent que ces résultats doivent tout de même être interprétés avec prudence. Ces données "plaident en faveur de la prise en compte de la pollution aérienne comme cause de l’hypertension et pour la mise en place de politiques publiques visant à diminuer l’exposition à cette pollution dans la vie de tous les jours et en particulier à réduire celle issue du trafic routier au cœur de nos villes", a conclu Basile Chaix.