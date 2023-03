Hypertension : le bruit de la route augmente la pression artérielle

L'ESSENTIEL L'exposition au bruit de la circulation routière peut augmenter le risque d'hypertension.

Plus les bruits de la route sont importants, plus la pression artérielle grimpe.

Les risques d'hypertension sont plus élevés, si la personne est exposée à la fois aux bruits de la circulation et à la pollution de l'air.

Les moteurs rugissants, les freinages à la dernière minute, les coups de klaxon d’automobilistes énervés, les sirènes des services d’urgence… vivre à côté d’une route fréquentée n’est pas de tout repos pour nos oreilles, mais également pour notre cœur. Une étude, parue le 22 mars 2023 dans JACC Advances, révèle que le bruit de la circulation routière fait monter notre pression artérielle.

Plus le bruit de la circulation est important, plus la pression artérielle grimpe

Des recherches antérieures avaient déjà montré un lien entre la circulation routière et un risque accru d'hypertension. Toutefois, elles n’avaient pas vérifié si c’était lié au bruit ou à la pollution de l’air. Une équipe de l'université de Pékin a souhaité déterminer l'impact de la pollution sonore à proprement parler.

Les scientifiques ont ainsi analysé les dossiers de plus de 240.000 personnes (âgées de 40 à 69 ans) ne souffrant pas d’hypertension au début de l’étude. Ils ont ensuite estimé le bruit du trafic routier auquel elles étaient soumises, en fonction de leur adresse résidentielle mais également de la méthode commune d'évaluation du bruit (outil de modélisation mis au point par l’UE).

Sur un suivi médian de 8 ans, ils ont constaté que les individus vivant à proximité du tumulte d’un axe très passant étaient plus susceptibles de développer de l'hypertension, mais ils ont également remarqué que le "risque augmentait parallèlement à la "dose" de bruit". C'est-à-dire que plus les décibels étaient élevés plus la pression artérielle montait.

"Nous avons été un peu surpris que l'association entre le bruit du trafic routier et l'hypertension soit fort, même après ajustement pour la pollution de l'air", a reconnu Jing Huang, professeure adjointe au Département des sciences de la santé au travail et de l'environnement à l'École de santé publique de l'Université de Pékin.

Hypertension : bruits routiers et pollution de l’air, un cocktail dangereux

Si l’étude montre que les décibels de la circulation routière suffisent à elles seules pour faire augmenter la pression artérielle, les risques d’hypertension sont encore plus importants si le tout est couplé avec une exposition aux particules fines et au dioxyde d’azote.

"Les personnes fortement exposées à la fois au bruit de la circulation et à la pollution de l'air présentaient le risque d'hypertension le plus élevé, ce qui montre que la pollution de l'air joue également un rôle", expliquent les auteurs dans un communiqué publié par l'American College of Cardiology.

Pour eux, il est important de mettre en place des mesures pour atténuer les effets néfastes du bruit de la circulation routière comme l'établissement de directives, l'amélioration des conditions routières et de la conception urbaine ou encore l'investissement dans des technologies de pointe pour rendre les véhicules plus silencieux. Ces éléments permettraient de réduire les risques d’hypertension et d’améliorer la santé vasculaire de la population.