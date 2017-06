Des adaptations parfois compliquées

Il y a un an, l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires français (ACNUSA) a proposé que les avions les plus bruyants ne puissent pas décoller entre minuit et 5h30 du matin. Les perturbations du sommeil seraient en effet les plus susceptibles de provoquer cette hausse de risque cardiovasculaire. Les aéroports de Nice et de Toulouse l’ont déjà adoptée, sans que leur activité ne s’en voie trop affectée.

Mais pour des aéroports de plus grande ampleur, la tâche s’avère plus compliquée. L’aéroport d’Orly est enclavé en pleine zone urbaine du sud de Paris. De l’autre côté de la capitale, 55 000 décollages et atterrissages sont enregistrés entre 22h et 6h du matin à l’aéroport Charles de Gaulle chaque année. L’adaptation paraît impossible.

D’autres pistes sont évaluées par l’ACNUSA, comme la création d’un fonds proposant aux riverains des aéroports de racheter leur logement à une valeur correspondant aux prix d’un marché sans nuisances sonores.

Les investissements massifs pour améliorer la situation peuvent paraître inutiles. Mais le bruit n’est pas anodin : à Paris, les nuisances sonores causées par les transports seraient responsables d’une chute de 7 mois de l’espérance de vie.