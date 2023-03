Marcher 8.000 pas une ou deux fois par semaine aide à vivre plus longtemps

L'ESSENTIEL Les personnes marchant 8.000 pas une ou deux fois par semaine ont 14,9 % moins de risques de mourir en 10 ans.

Les bénéfices de la marche semblent plus élevés pour les participants âgés de 65 ans et plus, selon les chercheurs.

La diminution des risques de mort précoce est encore plus importante chez les individus qui font 8.000 pas par jour plus de 3 fois par semaine.

Voici une bonne raison d’aller chercher votre pain à pied ou de préférer les escaliers à l'ascenseur. Marcher au moins 8.000 pas une ou deux fois par semaine réduit les risques de mort précoce, selon une étude publiée dans la revue scientifique JAMA Network Open, le 28 mars 2023.

Mort précoce : marcher 8.000 pas régulièrement réduit les risques

Pour évaluer l’impact de l’activité physique sur la mortalité, les chercheurs des universités de Kyoto et de Californie à Los Angeles ont analysé les données de 3.101 Américains, obtenues entre 2005 et 2006, ainsi que la mortalité du groupe dix ans plus tard.

632 personnes ne parvenaient pas à franchir le seuil des 8.000 pas au moins une fois par semaine. L'objectif était atteint une ou deux fois par 532 volontaires. Les autres le dépassaient entre 3 et 7 fois par semaine.

Les individus effectuant 8.000 pas ou plus une ou deux fois par semaine, affichaient 14,9 % moins de risques de mourir sur une période de 10 ans que ceux ne franchissant pas ce seuil. Le risque de mortalité diminuait encore plus (-16,5 %) chez les marcheurs qui parcouraient au moins 8.000 pas trois à sept fois par semaine.

Marche et longévité : un lien encore plus fort chez les plus de 65 ans

Les différentes analyses de l’équipe nippo-américaine ont révélé que les bénéfices de parcourir plus de 8.000 pas régulièrement sont plus marqués chez les 65 ans et plus.

Dans leur article, les auteurs écrivent que "le nombre de jours par semaine où quelqu'un marche 8.000 pas ou plus a été associé à un risque moins grand de mortalité cardiovasculaire et de toutes les autres causes". Ils ont ainsi conclu : "ces travaux suggèrent que les individus peuvent obtenir des bénéfices importants pour leur santé en marchant seulement quelques jours par semaine".

Si les Américains sont très loin de cet objectif de marche avec 3.000 à 4.000 pas quotidiens, les Français semblent bouger plus. Selon des données fournies par l’application de podomètre WeWard en 2022, ils effectuent en moyenne 6.870 pas par jour. Le nombre grimpe à 7.735 pas quotidiens pour les Parisiens.