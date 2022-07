Marcher en utilisant un téléphone peut améliorer les performances cérébrales

L'ESSENTIEL "Les 12 participants qui ne se sont pas améliorés ne présentaient aucune différence de performances en fonction de la condition physique", selon l’étude.

Plus la tâche était difficile, plus la différence neurophysiologique entre la marche et la position assise était importante.

On a longtemps pensé que lorsque la marche était associée à la réalisation d’une autre tâche, les deux ne pouvaient pas être effectués correctement. Mais selon des chercheurs de l’école de médecine de l'université de Rochester (États-Unis), ce n'était pas toujours le cas. Certains jeunes améliorent leurs performances cérébrales quand ils font deux choses à la fois, plus précisément lorsqu’ils marchent et réalisent une tâche cognitive, en modifiant l'utilisation des ressources neuronales.

L'utilisation d'un électroencéphalogramme

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude publiée dans la revue Cerebral Cortex. Dans le cadre de ces travaux, ils ont recruté 26 personnes, en bonne santé, âgées de 18 à 30 ans. À l'aide d’un électroencéphalogramme (EEG), l’équipe a surveillé l’activité cérébrale, la cinématique de la marche et le comportement des volontaires pendant qu’ils regardaient une série d'images, assis sur une chaise ou en marchant sur un tapis roulant. Les jeunes adultes devaient appuyer sur un bouton chaque fois que l'image changeait. Si la même image apparaissait deux fois de suite, les participants étaient invités à ne pas le faire.

Une flexibilité cognitive

Lorsque la marche a été associée à l'exécution d’une tâche, les auteurs ont constaté que des comportements différents apparaissaient. Certaines personnes ont obtenu des résultats moins bons en position assise. D’après les résultats, 14 participants ayant amélioré leurs performances en marchant présentaient un changement de la fonction cérébrale frontale. Cette modification de l'activité cérébrale observée chez ceux qui ont amélioré leurs performances suggère une flexibilité ou une efficacité accrue du cerveau.

"Nous pensions que tout le monde réagirait de la même manière. Il a été surprenant de constater que, pour certains, il était plus facile d'effectuer deux choses en même temps que d'effectuer une seule tâche à la fois. C'était intéressant et inattendu, car la plupart des études dans ce domaine montrent que plus nous devons effectuer de tâches simultanément, plus nos performances diminuent", a déclaré Eleni Patelaki, auteur de l’étude, dans un communiqué.