Hypertension : des boîtes d'Amlodipine rappelées pour erreur de dosage

L'ESSENTIEL L’ANSM a publié un rappel pour des lots d’Amlodipine.

Des erreurs sont survenues lors de la mise en boîte de ce médicament contre l’hypertension.

Les patients concernés doivent rapporter leurs boîtes en pharmacie pour qu’elles soient remplacées.

Attention à vos boîtes de médicaments si vous souffrez d’hypertension. L’Agence nationale de sécurité du médicament rappelle différents lots d’Amlodipine, un médicament anti-hypertenseur. "Nous avons été informés par le laboratoire EG Labo, d’une erreur survenue lors du conditionnement du lot A53014 d’Amlodipine EG 5 mg : des plaquettes d’Amlodipine EG 5 mg ont été empaquetées dans des boîtes d’Amlodipine EG 10 mg", prévient-elle dans un communiqué. Toutes les boîtes des lots A53014 sont rappelées.

Amlodipine 5 et 10 mg : rappel des lots A53014



⚠️Risque de sous-dosage suite à une erreur de conditionnement



????Conduire à tenir : vérifier que la plaquette correspond à la boîte



Antihypertenseur : quels sont les boîtes d’Amlodipine concernées ?

Ce médicament est indiqué dans le "traitement de l'hypertension artérielle et le traitement préventif des crises d'angine de poitrine, notamment en cas d'angor de Prinzmetal (spasme d’une artère coronaire)", précise l’ANSM. Les deux lots concernés sont des boîtes de 30 gélules d’Amlodipine EG 5 mg et des boîtes de 30 gélules d’Amlodipine EG 10 mg. Toutes ont pour date de péremption février 2028 et elles ont été distribuées à partir du 21 juin 2023. "Le risque pour les patients concernés par cette erreur est un sous-dosage, et donc une baisse de l’efficacité du traitement, développe l’agence. Aucun cas de pharmacovigilance en lien avec le défaut de qualité n'a été rapporté au laboratoire à ce jour."

Hypertension : que faire si vous possédez des boîtes du médicament ?

Pour savoir si vous les médicaments dont vous disposez ont été inversés, il faut regarder le numéro de lot, qui figure sur les boîtes. "Si une autre référence que A53014 est inscrite sur votre boîte, vous n’êtes pas concerné(e) par le rappel", explique l’ASNM. Si ce numéro est inscrit, il faut rapporter les boîtes en pharmacie, où un pharmacien les vérifiera puis les échangera contre d’autres issues d’un lot conforme. "N'arrêtez pas ou ne modifiez pas votre traitement sans avis médical", alerte l’ASNM. En cas de symptômes similaires à ceux de l’hypertension, soit des maux de têtes ou de l’essoufflement, ou encore des étourdissements, il faut consulter un médecin.

En parallèle, l'ANSM appelle les pharmaciens à contacter les patients auxquels ils ont délivré de l’Amlodipine issues de ces lots pour qu’ils procèdent à une vérification.

Rappel de médicament : quel est le rôle de ce traitement contre l'hypertension ?

En cas d'hypertension artérielle, la pression du sang sur les parois des artères est anormalement élevée. Sans traitement, cette maladie chronique fatigue le cœur, et peut engendrer une insuffisance cardiaque, mais elle augmente aussi le risque cardiovasculaire et peut entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. "Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement, indique la notice. Chez les patients atteints d’angor, AMLODIPINE BIOGARAN agit en améliorant l’apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d’oxygène, ce qui prévient l’apparition d’une douleur thoracique." Qu'il s'agisse de l'Amlodipine ou d'un autre traitement anti-hypertenseur, tous doivent être pris à vie.