Hypertension : la prise de médicaments serait aussi efficace le matin que le soir

L'ESSENTIEL Près de 12 millions de personnes prenaient un traitement contre l’hypertension en France, en 2017, selon l’Assurance maladie.

L’âge est le principal facteur de risque d'hypertension, car les parois des artères deviennent plus rigides en vieillissant.

La prise en charge de l’hypertension artérielle passe d’abord par des modifications de l’hygiène de vie, mais parfois, la prise de médicaments antihypertenseurs est nécessaire. Plusieurs études ont démontré que ces médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils sont pris le soir. Une équipe de l’université d’Edimbourg a vérifié cette affirmation. Dans leurs travaux, publiés dans The Lancet, ils concluent que l’heure de prise n’a pas d’impact sur l’efficacité de ces médicaments.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?

L’hypertension artérielle est provoquée par "une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères", précise l’Assurance maladie. Le diagnostic repose sur deux données : une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 14 cmHg (140 mmHg) et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 9 cmHg (90 mmHg). Pour leur recherche, les scientifiques écossais ont recruté plus de 21.000 participants, prenant tous un traitement contre l’hypertension. Les chercheurs les ont réparti en deux groupes : le premier prenait ses médicaments le soir, le second les ingérait le matin. Pendant cinq ans, les participants ont répondu à des questionnaires en ligne portant sur le suivi du traitement et les effets secondaires éventuels.

Traitement antihypertenseur : il n’y a pas de différence entre une prise le matin et le soir

"Il a été constaté qu'il n'y avait aucune différence dans le nombre de personnes ayant subi une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des maladies circulatoires", concluent les auteurs. Dans le groupe prenant le traitement le matin, 362 évènements de ce genre sont survenus, contre 390 dans le groupe du soir. "Le principal message de l'étude est qu'il n'y a pas de moment idéal pour prendre des comprimés contre la tension artérielle afin d'obtenir un meilleur résultat, les patients doivent donc prendre leurs comprimés au moment qui leur convient le mieux", estime le professeur David Webb, auteur principal de l’étude. Il recommande aux patients de prendre leurs traitements contre l’hypertension artérielle au moment où ils savent qu’il y a peu de risques d’effets secondaires.

Quels sont les médicaments antihypertenseurs ?

Selon le type de médicament, les effets secondaires ne sont pas les mêmes. L’Assurance maladie divise ces traitements en quatre catégories principales : les diurétiques thiazidiques qui agissent sur les reins pour favoriser l’élimination du sel ; les bêta-bloquants qui ralentissent la fréquence cardiaque et limitent l’intensité de la pression que le sang exerce sur la paroi des artères ; les inhibiteurs calciques qui permettent le relâchement des artères et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine 2 (ARA 2) dont l’action sur certaines hormones permet de réguler la tension artérielle en diminuant la contraction des vaisseaux. Cette diversité de traitement permet de trouver le médicament le plus adapté à chaque patient. "Si vous constatez un effet anormal lors de la prise de votre traitement, cela ne veut pas dire que vous réagirez de la même façon à tous les médicaments", rassure l’Assurance maladie. Dans la plupart des cas, ces traitements doivent être suivis à vie.