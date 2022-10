Démence : ce médicament contre le diabète réduirait les risques de 22 %

L'ESSENTIEL 90 % des diabétiques sont concernés par un diabète de type 2, selon l’Inserm.

Le diabète de type 2 atteint généralement des personnes âgées de plus de 40 ans.

Le diabète se traduit par une hyperglycémie, autrement dit un excès de sucre dans le sang qui entraîne une glycémie trop élevée. Il existe deux formes de diabète : le type 1 et le type 2. Les adultes atteints d’un diabète de type 2 ont 1,5 à 3 fois plus de risques de développer une maladie d’Alzheimer qui est la cause la plus courante de démence, ou une démence vasculaire.

Thiazolidinedione : il pourrait prévenir des risques de démence

Dans une récente étude publiée dans le British Medical Journal Open Diabetes Research & Care, des chercheurs ont observé que le thiazolidinedione (TZD), un médicament prescrit contre le diabète de type 2, pourrait être associé à une réduction de 22 % des risques de démence.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont observé les dossiers médicaux de 559.106 patients âgés de plus 60 ans ayant reçu le diagnostic d'un diabète de type 2. Ces données sont issues du système national de santé Veteran Affairs (VA) réalisé aux États-Unis, entre janvier 2001 et février 2017. L’équipe de recherche a ensuite évalué le risque de démence chez les sujets qui avaient reçu une première prescription de metformine, de sulfonylurée ou de thiazolidinedione. Ces traitements médicamenteux sont prescrits pour lutter contre le diabète de type 2.

Une diminution de 11 % du risque de la maladie d’Alzheimer

Après un an de traitement, l’utilisation du thiazolidinedione a réduit de 11 % le risque de maladie d’Alzheimer et de 57 % le risque de démence vasculaire. D’après les chercheurs, ce médicament a un effet favorable sur le système vasculaire.

Les chercheurs ont cependant remarqué que le risque de démence était inférieur à 11%, en cas d’utilisation combinée de la metformine et du thiazolidinedione,. "Cependant, le risque de développer une démence était supérieur de 12 % lorsque la sulfonylurée était utilisée seule par rapport à l’usage de la metformine. L’ajout de la metformine ou du thiazolidinedione pourrait compenser partiellement les effets pro-démence de la sulfonylurée. Ces résultats peuvent permettent d'éclairer le choix des médicaments pour les patients âgés atteints de diabète de type 2 qui présentent un risque élevé de démence", ont conclu les responsables de l’étude.