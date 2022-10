Maladie d'Alzheimer : la méditation pourrait protéger les personnes âgées

L'ESSENTIEL La méditation est une pratique de relaxation qui consiste à se focaliser uniquement sur l’instant présent : notre respiration, notre corps et nos sensations, les bruits et les odeurs, etc.

Plusieurs études ont démontré les bienfaits de la méditation sur la santé et le bien-être.

Elle pourrait également permettre aux personnes âgées de prévenir la démence en stimulant les capacités cognitives.

La méditation a de nombreux bienfaits sur la santé : réduction du stress, performances cognitives, gestion de la douleur… Elle est de plus en plus populaire ces dernières années, notamment auprès de la population active, particulièrement soumise au stress quotidien au travail. Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Neurology, la méditation serait également bénéfique pour les seniors. Elle pourrait les protéger contre la maladie d'Alzheimer, en stimulant certaines capacités cérébrales.

Démence : la méditation donne de meilleurs résultats que les cours de langue

Les chercheurs français de l'université de Caen-Normandie ont découvert que chez les personnes de plus de 65 ans, la méditation stimule les capacités intellectuelles, socio-émotionnelles, l'attention et la connaissance de soi - des facultés qui déclinent avec la démence. Les volontaires qui ont été assignés à un cours de méditation durant 18 mois ont même eu de meilleurs résultats que ceux qui ont suivi des cours d'anglais.

L'étude comprenait 137 Français de plus de 65 ans répartis en trois groupes. Les cours de méditation et d'anglais comprenaient des séances hebdomadaires de deux heures, pendant 18 mois. Ils ont également pratiqué à domicile au moins 20 minutes par jour. Un groupe de contrôle a continué à vivre sa vie normalement, sans intervention.

La méditation a de nombreux autres bienfaits sur la santé et le bien-être

"Des études antérieures ont montré que la méditation de pleine conscience améliore la cognition, en particulier chez les personnes âgées dans plusieurs domaines, notamment l'attention, les fonctions exécutives et la conscience de soi ou la métacognition", ont déclaré les chercheurs dans un communiqué, relayé par le média Study finds. "La méditation de pleine conscience peut également réduire le stress, l'anxiété et la dépression, y compris chez les personnes âgées", ajoutent-ils.

Les scientifiques pensent que la méditation de pleine conscience est également prometteuse pour soulager les troubles de stress post-traumatique (SSPT), qui provoque des pensées intrusives et un engourdissement émotionnel.

"La méditation semble être une approche prometteuse pour préserver la structure et la fonction cérébrales et la cognition, et ainsi réduire le risque de démence en ciblant directement les facteurs psycho-affectifs", a déclaré le Dr Gael Chetelat de l'université de Caen-Normandie.