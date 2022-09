Déclin cognitif : 3 conseils pour garder une santé cérébrale optimale

L'ESSENTIEL Notre cerveau est une machine incroyable, mais comme tout autre outil, il commence à dépérir s'il reste inactif trop longtemps. C’est pourquoi il est important d’entretenir ses connexions avec ces trois recommandations.

"Le développement du cerveau est étroitement lié au mode de vie. L'exercice physique, les relations et la passion aident à développer et à maintenir les structures de base de notre cerveau à mesure que nous vieillissons", résume le professeur Sigmundsson en conclusion de son rapport.

"Les clés de notre système nerveux sont la matière grise et blanche", déclare Hermundur Sigmundsson, professeur au département de psychologie de l'Université norvégienne des sciences et technologies, dans un rapport universitaire. Si l'on parvient à garder nos matières grise et blanche "en forme", la cognition, les capacités de réflexion et la mémoire devraient également continuer de bien fonctionner à mesure que l’on vieillit. C’est la conclusion d’une étude publiée dans Brain Sciences, une sorte de résumé de nos compréhensions actuelles en science afin de prévenir le déclin cognitif qui vient avec l’âge. L'équipe de chercheurs a relu plus d’une centaine d’articles de recherches précédentes, tous cités dans les références de l'étude.

"Trois facteurs se démarquent si vous voulez garder votre cerveau à son meilleur niveau", selon le professeur Sigmundsson.

1. L’activité physique est nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau

Passer toute la journée sur le canapé n’est pas bon pour la santé du corps, on le sait. Mais pour le cerveau non plus : l'activité physique est essentielle à la santé cérébrale. "Un mode de vie actif aide à développer le système nerveux central et à lutter contre le vieillissement du cerveau", expliquent les auteurs de l'étude. Selon eux, il faut donc faire au moins un peu de mouvements chaque jour. Même si vous faites un travail sédentaire qui nécessite beaucoup de position assise, bougez toutes les heures environ pendant quelques minutes au minimum.

2. Les connexions sociales font prospérer celles du cerveau

Certains d’entre nous sont plus sociables que d'autres, mais même si vous préférez passer une soirée reposante plutôt que d'assister à une fête, les auteurs de l’étude recommandent de faire un effort pour rester en contact avec les personnes qui comptent pour vous. En effet, les connexions du cerveau prospèrent grâce aux interactions sociales.

"Les relations avec d'autres personnes et l'interaction avec elles contribuent à un certain nombre de facteurs biologiques complexes qui permettent d’empêcher le cerveau de ralentir", relève le professeur Sigmundsson.

3. Continuer à apprendre et rester passionné est bon pour votre santé cérébrale

Garder le cerveau actif favorise une cognition forte tout au long de la vie. S’adonner à un nouveau passe-temps ou apprendre une nouvelle compétence permet de le renforcer. Cependant, selon les chercheurs, il ne faut pas se forcer : trouvez quelque chose qui vous passionne réellement. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour apprendre quelque chose de nouveau ! "La passion, ou le fait d'avoir un fort intérêt pour quelque chose, peut être le facteur décisif et moteur qui nous amène à apprendre de nouvelles choses. Au fil du temps, cela a un impact sur le développement et la maintenance de nos réseaux de neurones", explique le professeur Sigmundsson.