Arthrose : bientôt un nouveau traitement ?

L'ESSENTIEL Actuellement, les seules solutions proposées aux patients permettent uniquement de soulager les douleurs liées à l’arthrose et donc d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien.

La prévalence de l’arthrose augmente avec l’âge. Ainsi, 65 % des patients qui en sont atteints sont âgés de plus de 65 ans.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 10 millions de personnes souffrent d'arthrose en France. Cette maladie consiste en la destruction du cartilage d’une ou plusieurs articulations. Les patients qui en sont atteints ressentent de vives douleurs qui peuvent faire de l’arthrose une maladie invalidante.

Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif contre l’arthrose, mais des chercheurs ont peut-être trouvé une piste pour en créer un. Leurs travaux ont été publiés dans la revue PLOS ONE.

Cibler la protéine RORβ pourrait retarder le développement de l’arthrose

Lors de leurs recherches, les scientifiques ont découvert que l'activation d'une protéine spécifique appelée RORβ dans les cellules du cartilage pourrait permettre de réduire l’arthrose des patients, en apaisant l’inflammation. À terme, imaginer un traitement ciblant cette protéine pourrait contribuer à retarder le développement de cette maladie.

"Les gens ont besoin d'un médicament contre l'arthrose qui s'attaque à la cause profonde des lésions et de l'épuisement du cartilage, car il n'existe actuellement aucun médicament influant sur l'évolution de la maladie alors qu'elle est la première cause d'invalidité aux États-Unis, explique Patrick Griffin, l’un des auteurs, dans un communiqué. Notre étude suggère que RORβ pourrait présenter une nouvelle cible thérapeutique pour protéger les lésions du cartilage et peut-être activer la régénération du cartilage".

L’arthrose peut toucher toutes les articulations

Jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas établi de lien entre le maintien du cartilage dans les articulations et la protéine RORβ. C’est désormais chose faite. "Cette étude suggère que RORβ pourrait être une cible thérapeutique attrayante, poursuit Patrick Griffin. Cependant, il nous reste encore beaucoup à découvrir. Plus précisément, nous voulons en savoir plus sur le mécanisme par lequel RORβ impacte les chondrocytes (les cellules du cartilage) et limite les signaux inflammatoires qui conduisent à la destruction du cartilage".

Cette découverte est une avancée non négligeable. Actuellement en France, 3 % de la population de moins de 45 ans a de l’arthrose tandis que 80 % des plus de 80 ans en sont atteints. Et toutes les articulations peuvent être touchées. La colonne vertébrale en premier, avec 70 à 75 % des personnes âgées de 65 à 75 ans pour qui la maladie impacte cette zone selon l’Inserm. Mais cette pathologie peut aussi toucher les doigts, les genoux ou encore la hanche.