Acné : un médicament contre l’hypertension serait efficace

L'ESSENTIEL Environ 25 % des femmes souffrent d’acné.

Après avoir bénéficié de la spironolactone (un médicament contre l’hypertension artérielle) pendant 24 semaines, les participantes ont vu une amélioration de leur acné.

Les effets indésirables signalés, dans le groupe ayant bénéficié du traitement, étaient des maux de tête.

L'acné de l’adulte, et plus particulièrement de la femme, devient de plus en plus fréquente. Selon l’Assurance maladie, environ 25 % des femmes sont concernées. Chez 95 % des personnes acnéiques, le visage est la zone la plus souvent touchée par l'acné. Cette maladie de peau a généralement un impact sur la qualité de vie et l'estime de soi. C’est pourquoi de nombreux patients tentent par tous les moyens de s’en débarrasser.

Des femmes souffrant d’acné ont reçu un placebo ou la spironolactone

Récemment, des chercheurs de l’université de Southampton (Angleterre) ont révélé que la spironolactone, un médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, était efficace contre cette affection cutanée. Il "réduit la principale hormone responsable du développement de l'acné", a déclaré Alison Layton, auteure des recherches, dans un communiqué.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue The BMJ. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont recruté 410 femmes âgées de plus de 18 ans, souffrant d'acné faciale depuis plus de six mois et pour lesquelles des antibiotiques auraient été prescrits. La moitié des participantes ont été divisées en deux groupes. Le premier groupe a bénéficié de la spironolactone (50 mg/jour jusqu'à la sixième semaine puis à 100 mg/jour jusqu'à la 24ème semaine) et le reste des volontaires ont reçu un placebo. Toutes les patientes ont dû remplir des questionnaires sur leur acné et leur qualité de vie au début de l'essai, puis 12 et 24 semaines après le début du traitement.

Acné : "une amélioration après 12 et 24 semaines" grâce à la spironolactone

"Les travaux ont montré que les femmes prenant de la spironolactone ont vu une amélioration significative de leur acné après 12 et 24 semaines par rapport à celles qui prenaient le placebo", a indiqué Miriam Santer, co-auteure de l’étude. D’après les auteurs, les effets indésirables étaient légèrement plus fréquents dans le groupe ayant bénéficié de la spironolactone, avec davantage de maux de tête (20 % contre 12 % dans le groupe ayant reçu le placebo).

"Ces résultats montrent que la spironolactone pourrait constituer une alternative aux antibiotiques pour de nombreuses femmes souffrant d'acné persistante, en complément des traitements topiques contre cette affection cutanée. (…) Nous espérons que la publication de ces résultats permettra à un plus grand nombre de médecins généralistes et de dermatologues de prescrire en toute confiance la spironolactone comme traitement de l'acné", a conclu Miriam Santer.