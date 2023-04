Acné : 4 infos pour tout savoir sur ces boutons disgracieux

L'ESSENTIEL 15 millions de Français sont touchés par l'acné.

Ces boutons sont dus à la bactérie Propionibacterium acnes.

Les adolescents et les femmes sont les plus touchés, certains personnes sont totalement épargnées.

En 2018, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient réussi à mettre au point un vaccin contre l'acné chez la souris. Comment ces boutons se forment-ils ? Pourquoi l'acné affecte-t-elle le plus fréquemment les adolescents ? Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées ? Pourquoi certaines personnes sont-elles épargnées ?

La formation du bouton d'acné

L'apparition de bouton au niveau du follicule pileux est due à un excès de sébum, qui s’écoule à la surface de la peau, la rendant plus grasse. Les pores peuvent alors se boucher, entraînant l'apparition de points noirs ou comédons ou de microkystes blancs. Le développement d'une inflammation au sein du follicule et l'infection de celui-ci par la bactérie Propionibacterium acnes conduit alors à des boutons (papules, pustules et nodules).

Maladie inflammatoire du follicule pilosébacé : l es adolescents sont les plus touchés

Pendant la puberté, les hormones sexuelles mâles androgènes, augmentent, provoquant un excès de sébum dans les glandes sébacées, ce qui crée un terrain favorable à la multiplication des Propionibacterium acnes. L'acné, qui est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé, touche 80 % des 12-18 ans en France.

Les femmes plus sensibles que les hommes à l'apparition de boutons

Après la puberté, on pourrait penser que l'acné est terminée. Cependant, le problème persiste à l'âge adulte chez près de la moitié des femmes. Certaines femmes voient apparaître des boutons sur leur visage deux à sept jours avant leurs règles. Effectivement, les fluctuations hormonales sont très impliquées dans l'apparition de l'acné.

La contraception peut également jouer un rôle. Car certaines pilules contiennent notamment des progestatifs susceptibles de produire et d’aggraver l'acné (gestodene, desogestrel, norgestrel, levonorgestrel, norgestrienone, norethisterone, lynestrenol). À l'inverse, l'arrêt de la contraception peut endommager la peau, tout comme la grossesse ou la ménopause.

L'acné chez les femmes peut également être liée à un dysfonctionnement ovarien ou surrénalien. Dans le cas des ovaires polykystiques, par exemple, les femmes touchées éprouvent d'autres symptômes tout aussi gênants, comme une pilosité accrue ou des irrégularités menstruelles.

Selon certains scientifiques, le stress peut également jouer un rôle dans le développement de l'acné chez les femmes (il existe également des preuves qu'il peut affecter les niveaux d'hormones).

Enfin, les produits de beauté sont souvent blâmés pour leur rôle nocif. L'utilisation excessive de maquillage peut abimer la peau.

Certaines personnes n'ont pas d'acné

Selon une étude américaine publiée dans le Journal of Investigative Dermatology en 2013, certaines personnes n’ont jamais d’acné, cette iniquité serait due aux différences individuelles de Propionibacterium acnes. Parce que si elle est présente chez tous les individus, la souche de bactérie varie d'une personne à l'autre. Effectivement, des chercheurs de l'University of California de Los Angeles (UCLA) ont distingué deux couches distinctes de la Propionibacterium acnes chez des volontaires sujets à l'acné, tandis que ceux à la peau nette avaient également une troisième couche, présente uniquement chez eux. "Nous pensons que cette souche possède un mécanisme naturel de défense qui lui permet de reconnaître ses agresseurs et de les détruire avant qu'ils n'infectent la cellule bactérienne (…). Cette souche de la P.acnes pourrait protéger la peau, de la même façon que les bactéries vivantes du yaourt aident à défendre l'intestin conte les micro-organismes nocifs", développent les chercheurs.