Acné du visage : voici la signification de la zone où apparaissent les boutons

L'ESSENTIEL Pour limiter les risques d’acné, il est recommandé de laver régulièrement ses taies d'oreiller, ses pinceaux de maquillage et de désinfecter son téléphone portable.

Il ne faut jamais faire sortir le pus d’un bouton soi-même car cela peut abîmer la peau.

"L'acné est courante et devrait donc être facile à traiter, explique Amy Kassouf, dermatologue. Mais de nombreux facteurs jouent un rôle, notamment la génétique et les hormones. L'endroit où vous avez de l'acné sur le visage peut aider à déterminer comment la traiter. La plupart des dermatologues ne "cartographient" pas physiquement les gens, mais les différentes zones du visage aident à déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour nos patients”. Et ce d’autant plus si l’acné réapparaît systématiquement sur les mêmes endroits.

L’acné est souvent présente au niveau de la zone T

La zone T tout d’abord, la plus sujette aux problèmes acnéiques chez beaucoup de personnes. Il s’agit du front et du nez. "Les points noirs sont des comédons ouverts, où l'air peut atteindre le sébum et les cellules mortes de la peau dans les pores, ce qui les oxyde et les noircit, développe Amy Kassouf. Avec les boutons blancs, le pore est toujours fermé, et les cellules mortes de la peau et le sébum ne sont pas au contact de l'air, ils restent donc naturellement blancs". Ici, pour traiter l’acné, il faut assainir les pores en profondeur avec de l’acide salicylique ou du peroxyde de benzoyle par exemple.

Acné : l'apparition des boutons sur le menton est liée aux hormones

L’acné sur la mâchoire et le menton vient souvent des hormones. La survenue de boutons sur la mâchoire concerne davantage les jeunes garçons, tandis que les adolescentes sont plus touchées par l'apparition de boutons sur le menton, notamment lors de leurs menstruations. "L'acné ici est susceptible d'être plus profonde, plus grosse et plus enflammée qu’ailleurs sur le visage", souligne Amy Kassouf. Pour soigner ces boutons, il faut donc réguler les hormones. Pour les filles, la solution souvent employée est la prescription d’une pilule contraceptive qui contrôle les hormones et réduit donc souvent l’acné. Pour les deux sexes, l’utilisation de rétinoïdes ou de soufre peut aussi aider à réguler les problèmes de peau liés aux hormones.

Acné sur les joues : que signifie cet emplacement ?

En ce qui concerne l’acné sur les joues, cela ne signifie pas grand chose, selon Amy Kassouf. Cela pourrait être dû à la génétique, le contact avec des bactéries, ou tout simplement au hasard. "La peau de vos joues a tendance à s'assécher et à s'irriter plus facilement que la peau du reste de votre visage, alors n'abusez pas des traitements contre l'acné", conseille la dermatologue. Pour cette zone, les mêmes produits que pour le reste du visage devraient suffire - l'acide salicylique, le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes - mais en n’appliquant le traitement que tous les deux jours sur les joues.

Les produits capillaires sont responsables de l'acné du cuir chevelu

La dernière zone qui peut être touchée par l’acné est la racine des cheveux. Cela est souvent dû aux produits capillaires utilisés qui "ont tendance à être très cireux et peuvent s'accumuler à la racine des cheveux et provoquer des poussées (acnéiques)", détaille Amy Kassouf. Le mieux si vous en souffrez est donc de changer tous les produits capillaires pour qu’ils conviennent mieux à votre peau !