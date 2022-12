Acné : non, il ne faut surtout pas mettre de dentifrice sur un bouton

L'ESSENTIEL Le visage est la zone la plus souvent touchée par l'acné pour 95 % des personnes acnéiques, selon l’Assurance maladie.

D'autres régions du corps peuvent aussi être atteintes, comme le dos, le cou ou encore la partie antérieure du thorax.

La majorité d’entre nous ont entendu au moins une fois ce remède de grand-mère : il faut mettre du dentifrice sur un bouton pour qu’il sèche et parte plus vite ! Et pourtant…

"Le conseil du dentifrice semble être une solution simple et rapide en utilisant quelque chose qui est déjà dans la maison, explique Taylor Bullock, dermatologue. Mais ce n'est pas une bonne idée. Le dentifrice fera probablement plus de mal que de bien à votre peau (...) vous vous retrouvez avec un bouton plus rouge et plus irrité qu'au départ".

Le dentifrice peut irriter la peau

En effet, les dentifrices ne sont évidemment pas faits pour aller sur la peau. Dedans, beaucoup d’ingrédients sont agressifs pour l’épiderme et peuvent provoquer des irritations, des brûlures, des rougeurs, des inflammations… Ce remède de grand-mère est donc à oublier.

Mais si l’astuce du dentifrice n’est pas efficace, que faut-il faire pour se débarrasser d’un bouton ? Il vaut mieux acheter des traitements localisés qui contiennent les ingrédients suivants : acide salicylique et peroxyde de benzoyle. Le premier aide à éliminer les cellules mortes de la surface de la peau et le second cible les bactéries qui peuvent aggraver l’acné. "Ils sont faciles à trouver, ils ne coûtent pas cher et ce sont des traitements localisés bien meilleurs et plus efficaces pour un bouton", insiste Taylor Bullock.

Autre conseil pour que le bouton parte plus vite : surtout, n'essayez jamais de le toucher ou de le percer car cela abîme la peau. En général, le résultat est une augmentation de la rougeur et une cicatrice pendant plusieurs jours voire semaines.

Une bonne hygiène pour éviter l’apparition de boutons

En prévention, pour éviter que les boutons apparaissent, le mieux est d’avoir une bonne hygiène : se laver la peau du visage tous les matins et tous les soirs avec un produit adapté. L’Assurance maladie recommande d’utiliser “des produits de toilette doux avec pH voisin de celui de la peau (gels dermatologiques) pour enlever l'excès de sébum”. Pour les personnes qui se maquillent, il est évidemment essentiel de se démaquiller tous les soirs.

Si vous souffrez d’acné, il est également recommandé d’appliquer une crème hydratante anti-acnéique non comédogènes et sans parfum tous les matins pour diminuer le risque d’allergie. En cas d’exposition au soleil, il faut aussi protéger sa peau avec une crème solaire haute protection car les rayons du soleil épaississent l'épiderme et aggravent l'acné.

“Aucun régime alimentaire précis ne peut être conseillé, mais il semble raisonnable d'éviter le surpoids et le grignotage d'aliments sucrés”, précise l’Assurance maladie. En France, l’acné concerne 80 % des adolescents et des jeunes adultes entre 12 et 20 ans. Parmi eux, 15 à 20 % des cas environ sont considérés comme sévères.