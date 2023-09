Cystite et angine : les antibiotiques bientôt prescrits en pharmacie

L'ESSENTIEL Les pharmaciens pourront bientôt prescrire eux-mêmes les antibiotiques pour traiter les cystites et les angines.

Cette possibilité qui sera intégrée dans le prochain PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) est destinée à faciliter le parcours de soins.

Elle entre dans le cadre d'une extension des compétences des pharmaciens pour renforcer la collaborations entre professionnels de santé.

C'est une mesure qui va améliorer et accélérer la prise en charge de patients atteints de pathologies courantes : les pharmaciens pourront bientôt prescrire certains antibiotiques, notamment ceux utilisés pour traiter les angines et les cystites. Avant de le faire, ils devront réaliser un test rapide d'orientation diagnostique pour confirmer l'origine bactérienne de la maladie.

Faciliter l'accès aux soins des patients souffrant de cystite ou d'angine

Cette mesure a été annoncée le 31 août par Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, lors d'une conférence de presse. Elle vise à réduire la charge de travail des médecins, en permettant aux pharmaciens de prendre en charge certaines consultations pour les angines et les cystites.

L'objectif est de faciliter l'accès aux soins pour les patients. En permettant aux pharmaciens de prescrire directement des antibiotiques, elle aura pour effet que les patients pourront obtenir plus rapidement le traitement dont ils ont besoin, sans attendre un rendez-vous chez le médecin.

Limiter les prescriptions d'antibiotiques parfois inutiles pour les cystites et les angines

Outre la facilitation de l'accès aux soins, cette mesure contribuerait également, selon les informations du quotidien Le Monde, à lutter contre l'antibiorésistance. En effectuant un test rapide pour confirmer l'origine bactérienne de la maladie, les pharmaciens pourront en effet éviter les prescriptions inutiles d'antibiotiques .

Une mesure déjà expérimentée

Cette prescription d'antibiotiques pour les angines et les cystites n'est pas totalement une nouveauté. En effet, une expérimentation avait déjà été menée de juillet à septembre 2022, dans le cadre d'une 'mission flash' initiée par l'ancien ministre de la Santé, François Braun. Cette expérimentation avait permis d'autoriser temporairement les pharmaciens à prescrire ces antibiotiques, à condition qu'ils exercent au sein d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), structures qui permettent de renforcer la collaboration entre professionnels de santé sur un même territoire. Cette coopération vise à améliorer la prise en charge des patients, en favorisant une coordination entre les différentes étapes de leur parcours de santé.

Une extension de compétences des pharmaciens

Cette mesure s'inscrit dans une logique plus large d'extension des compétences des pharmaciens. En effet, dans le cadre de l'organisation de la santé en France, les missions des pharmaciens ne se limitent plus à la simple délivrance de médicaments. Ils sont également impliqués dans la prévention, le dépistage et la vaccination des Français.

Une mesure incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale

Pour permettre cette prescription d'antibiotiques par les pharmaciens, cette mesure sera incluse dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, elle aura une valeur légale et sera applicable à l'ensemble du territoire français.