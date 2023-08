Vaccination : les pharmaciens, les infirmières et les sages-femmes peuvent enfin prescrire

L'ESSENTIEL Les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens peuvent maintenant prescrire certains vaccins.

Les pharmaciens des établissements de santé, les professionnels des laboratoires de biologie médicale et les étudiants de 3e cycle de pharmacie peuvent aussi vacciner (sous conditions).

Des possibilités de vaccination qui deviennent nombreuses mais qui ne concernent pas tous les vaccins ni toutes les personnes.

Depuis le 10 août, suite à la parution de 2 décrets, les pharmaciens, les infirmiers, et sages-femmes sont autorisés à prescrire les vaccins tandis que la vaccination par d’autres professionnels de santé est également permise.

Des lieux de vaccination plus nombreux

Les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens étaient déjà habilités à vacciner avec plusieurs vaccins (diphtérie, tétanos, grippe, etc.). Leurs compétentes ont été élargies. Désormais, ils peuvent prescrire et administrer ceux inscrits au calendrier vaccinal (tétanos, grippe, hépatite B, etc.) aux personnes de onze ans et plus, évitant ainsi un passage obligé chez le médecin traitant.

Bien évidemment, ces pratiques sont encadrées. Chacun des professionnels, s’il n’a effectué aucune formation d’administration et de prescription des vaccins au cours de son cursus médical ou paramédical, devra obligatoirement en suivre une pour pratiquer ces vaccinations. Preuve à l’appui.

A cela, s’ajoute la possibilité de se faire vacciner par d’autres professionnels de santé. En effet, les pharmaciens exerçant dans des établissements de santé, les professionnels travaillant dans les laboratoires de biologie médicale et les étudiants de 3e cycle de pharmacie sont aussi habilités, sous certaines conditions, à la vaccination.

Tous les vaccins et tous les patients ne sont pas concernés

Les choses ont donc évolué en matière de vaccination. Mais il est important de noter que ces professionnels de santé ne peuvent pas injecter tous les vaccins et pas à tout le monde. Les limites sont tracées par l’arrêté du 8 août 2023. Par exemple, les pharmaciens et les infirmières ne peuvent ni prescrire ni injecter les vaccins chez les enfants de moins de 11 ans. Par ailleurs, les vaccins vivants atténués (rougeole, oreillons, BCG par exemple) restent de la compétence exclusive des médecins pour les patients immunodéprimés.

Le choix est donc plus vaste parmi les professionnels de santé pour vous faire vacciner. Mais sans oublier que le médecin traitant doit rester un élément principal dans le suivi du patient.

Grâce à l’extension des compétences vaccinales et à une véritable coordination entre professionnels de santé, l’amélioration de la couverture vaccinale, véritable sujet de santé publique, semble être sur la bonne voie.