Vaccins : le manque de sommeil réduit leur efficacité, surtout chez les hommes

L'ESSENTIEL Un sommeil insuffisant avant ou après une vaccination réduit l'efficacité du produit.

Le lien entre la réponse immunitaire amoindrie au vaccin et le manque de sommeil est plus fort chez les hommes.

L'optimisation de la durée du sommeil au moment d'une vaccination peut stimuler la réponse immunitaire.

Bien dormir n’est pas uniquement bon pour votre forme et votre moral, c’est aussi bon pour votre système immunitaire. Une étude de l’université de Chicago montre qu’un sommeil insuffisant pendant les quelques jours précédents et suivants une vaccination réduit la réponse immunitaire au produit, et donc son efficacité.

Le manque de sommeil diminue l’efficacité des vaccins

Se souvenant d’une étude réalisée en 2002 qui avait révélé que le manque de sommeil diminuait leur réponse immunitaire au vaccin contre la grippe, les scientifiques ont voulu déterminer si ce phénomène était observé sur d’autres doses.

La méta-analyse, publiée dans la revue Current Biology le 13 mars 2023, réunit sept recherches qui ont examiné l'impact de la durée du sommeil sur la vaccination contre les maladies virales telles que la grippe et l'hépatite. Les chercheurs ont découvert que dormir moins de six heures dans les jours entourant une vaccination, entraînait une diminution de la réponse immunitaire.

"Le manque de sommeil est un facteur comportemental qui peut être corrigé avant la vaccination et peut non seulement renforcer, mais aussi étendre, la réponse vaccinale", explique Eve Van Cauter, professeure émérite de médecine à l’université de Chicago et auteure principale des travaux.

Vaccin et manque de sommeil : les hommes y sont plus sensibles

Les analyses ont également montré que les deux sexes n’étaient pas égaux face à ce phénomène. Le lien entre le manque de sommeil et l’efficacité amoindrie du vaccin était plus visible chez les hommes que les femmes.

Les chercheurs avancent que cette corrélation est probablement due au fait qu'aucune des études chez les femmes ne tenait compte des variations des niveaux d'hormones sexuelles selon le cycle menstruel, l'utilisation de contraceptifs et le statut ménopausique.

"Le lien entre le sommeil et l'efficacité du vaccin pourrait être une préoccupation majeure pour les personnes ayant des horaires de travail irréguliers, en particulier pour les travailleurs postés qui ont généralement une durée de sommeil réduite", ajoute Eve Van Cauter. "C'est quelque chose que les gens devraient envisager de planifier, pour s'assurer qu'ils dorment suffisamment la semaine avant et après leurs vaccins."

Covid : un sommeil insuffisant fait perdre deux mois d'immunité

En utilisant les résultats de la méta-analyse et en les comparant aux données connues sur la réponse immunitaire au vaccin anti-covid de Pfizer, l’équipe a estimé que le sommeil insuffisant pourrait entraîner une réduction des anticorps similaire à ce qui serait observé deux mois après avoir reçu l’injection.

"Il est intéressant de noter que nous avons constaté les mêmes résultats pour la grippe, qui est un virus respiratoire, et l'hépatite, qui affecte le foie, ce qui suggère que cet effet pourrait s'étendre à toutes sortes de virus, y compris les coronavirus comme le Sars-CoV-2", ajoute Karine Spiegel, première auteure de l'étude et chercheuse à l'Inserm, dans un communiqué.