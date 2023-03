Covid long : la vaccination améliore légèrement les symptômes

L'ESSENTIEL Le Covid long se caractérise par une persistance des symptômes de l’infection au-delà de quatre semaines.

Près de 90 % des personnes touchées par un Covid long sont toujours atteintes par des symptômes un an après l’infection.

Selon une nouvelle étude, la vaccination pourrait légèrement réduire les manifestations liées à la Covid-19.

Dans une majorité des cas, les manifestations d’une infection à la Covid-19 disparaissent en deux à trois semaines, mais certains patients sont concernés par des symptômes persistants au-delà de quatre semaines. On parle alors de Covid long.

Vaccination contre le coronavirus : une baisse de la durée des symptômes du Covid long

Selon l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), près de 90 % des personnes touchées par un Covid long sont toujours atteintes par des symptômes un an après le début de la maladie. Ces manifestations peuvent se caractériser par une fatigue persistante, des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires ou encore "un brouillard mental".

Une étude publiée dans la revue BMJ Medecine, a récemment observé que la vaccination contre le coronavirus pourrait atténuer la gravité et la durée des symptômes associés au Covid long.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de ComPaRe, la Communauté de Patients pour la Recherche de l’AP-HP. "Ils ont utilisé les données de 455 paires de personnes vaccinées et non vaccinées appariées sur plusieurs variables comme âge, sexe, niveau d’éducation, comorbidités, hospitalisation pendant la phase aiguë de la Covid-19, la gravité de leur Covid-long. Les chercheurs ont comparé les patients vaccinés pour la première fois avec l'un des vaccins AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson ou Moderna à ceux qui sont restés non vaccinés", peut-on lire dans le communiqué de l’AP-HP.

Une rémission totale des manifestations du Covid long chez 57 patients

Lors de l’étude, 545 patients ont développé une infection à la Covid-19 et 81 ont été admis à l’hôpital pendant la phase aiguë de la maladie. Pour les besoins de ces travaux, les participants ont également évalué la gravité de leurs symptômes et l’impact du Covid long sur leur qualité de vie tous les 60 jours.

D’après les résultats, une légère réduction du nombre moyen de symptômes à 120 jours a été constatée chez les personnes ayant reçu un sérum anti-Covid-19. Les chercheurs ont enregistré 13 manifestations différentes de Covid long chez les patients vaccinés et 14,8 symptômes chez les non vaccinés. Autre observation : 57 des vaccinés ont signalé la rémission de tous leurs symptômes de Covid long contre seulement 27 des non vaccinés.

Cependant, les scientifiques ont indiqué que leur étude présente plusieurs limites. Cette recherche a notamment été menée avant la circulation des variants Delta ou Omicron qui sont considérés comme plus contagieux. De plus, la moyenne d’âge des patients, environ 47 ans, "pourrait également limiter l’extrapolation de leurs résultats", ont affirmé les responsables des travaux.