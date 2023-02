Covid long : suivre un mode de vie sain peut réduire le risque chez les femmes

L'ESSENTIEL Il est possible que les symptômes de la Covid-19 persistent dans les semaines, voire les mois suivant le début de la maladie : au-delà de quatre semaines, on parle de Covid long.

En France, 30 % des personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 plus de trois mois auparavant souffriraient encore d’un ou de plusieurs symptômes de Covid long, selon une étude de Santé publique France en juillet.

Ces symptômes peuvent persister depuis l’apparition de la maladie, mais ils peuvent aussi apparaître plus tard.

Les femmes qui optent pour un mode de vie sain, soit garder un bon poids corporel, ne pas fumer, faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment, avoir une alimentation de haute qualité et une consommation modérée d'alcool, ont environ moitié moins de risque de développer un Covid long comparées aux autres. Ce sont les résultats d’une récente étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health, publiée en ligne le 6 février 2023 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine.

Le Covid long, un fardeau pour la santé publique

"Avec les vagues continues de Covid-19, le Covid long a créé un grave fardeau pour la santé publique. Nos résultats soulèvent la possibilité que l'adoption de comportements plus sains puisse réduire le risque de développer un Covid long", a déclaré Andrea Roberts, chercheur en santé environnementale et auteur principal de l'étude, dans un communiqué. On estime que 2 millions de Français souffrent d’un ou plusieurs symptômes de Covid long. Les symptômes peuvent inclure la fatigue, la fièvre et une variété de troubles respiratoires, cardiaques, neurologiques et digestifs.

Les chercheurs ont analysé les données récoltées auprès de plus de 32.000 infirmières de la Nurses' Health Study II, qui ont rendu compte de leur mode de vie en 2015 et 2017 et ont signalé des antécédents d'infection par le Sars-CoV-2, le virus à l’origine de la Covid, d'avril 2020 à novembre 2021.

Covid long : le risque est de 49 % inférieur grâce à un mode de vie sain

Pendant cette période, plus de 1.900 participantes ont contracté la Covid-19. Parmi elles, 44 % ont développé un Covid long. Comparées aux femmes sans aucun facteur de mode de vie sain, celles qui en avaient cinq ou six avaient un risque de Covid long de 49 % inférieur. Parmi les six facteurs liés au mode de vie, le maintien d'un poids corporel sain et un sommeil suffisant (sept à neuf heures par jour) étaient les plus fortement associés à un risque plus faible de Covid long. Les résultats ont également montré que, même parmi les femmes qui ont développé un Covid long, celles qui avaient un mode de vie plus sain avant l'infection avaient un risque 30 % moins élevé d'avoir des symptômes qui interfèrent avec leur vie quotidienne.

Les auteurs ont avancé une explication possible des liens qu'ils ont observés. Sur la base de précédentes recherches, un mode de vie malsain est associé à un risque accru d'inflammation chronique et de dérégulation immunitaire, ces dernières entraînant un plus grand risque de développer un Covid long.