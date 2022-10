Covid long : une détresse psychologique avant l'infection augmente le risque

L'ESSENTIEL Au 22 octobre 2022, 43.746 nouveaux cas positifs à la Covid-19 par jour ont été enregistrés.

Le symptôme le plus fréquent du Covid long est la fatigue.

Selon une étude publiée dans la revue JAMA Psychiatry, les personnes atteintes de troubles psychiques avant une infection à la Covid-19 auraient entre 30 et 50 % de risque en plus de souffrir d’un Covid long.

Un lien entre le Covid long et la santé mentale

Pour rappel, le Covid long peut être défini comme les symptômes prolongés à la suite d’une infection à la Covid-19. Selon l’Assurance maladie, on dit qu’une personne en souffre quand elle présente des symptômes pendant plus de quatre semaines. Ces derniers durent parfois longtemps : plus de 12 semaines et parfois même plusieurs mois.

Parmi les symptômes qui durent, il y a notamment la fatigue chronique, l'essoufflement, les troubles psychologiques. Selon les chercheurs, ceux-ci seraient donc en lien avec les troubles psychiques - notamment le stress, l'anxiété, la dépression ou la solitude - que les patients avaient avant l’infection à la Covid-19.

Covid long : 50 % de risque en plus d'en souffrir à cause de troubles psychiques

"Les gens ne prennent pas suffisamment au sérieux ces troubles alors qu'ils le feraient avec des conditions de santé physique, explique Andrea Roberts, spécialiste en neuroépidémiologie à l'université Harvard, au média Science Alert. Il devient alors très important d'examiner la santé psychologique, et cela soulève plus largement la question de l'importance de l'identification et du traitement des problèmes de santé mentale. Ces résultats montrent aussi la nécessité de faire plus de sensibilisation à l'importance de la santé mentale auprès du public”.

"Les participants (de l'étude) ayant des niveaux élevés de deux types de détresse ou plus avaient 50 % de risque en plus d’être atteints de Covid- ong comparativement à ceux qui n’avaient pas un niveau élevé de détresse, explique Siwen Wang, coautrice de l'étude. Nous avons été surpris de constater à quel point la détresse psychologique avant une infection à la Covid-19 était associée à un risque accru d'affections post-Covid”.

Les auteurs expliquent également que la détresse était davantage associée au développement d’un Covid long que d’autres facteurs de risque physique, tels que l'obésité, l'asthme et l'hypertension. Ils appellent donc à ce que le stress, la dépression et la solitude soient pris en compte par les professionnels de santé comme facteurs de risque du Covid long.