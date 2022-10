Covid long : vos capacités physiques peuvent être réduites

L'ESSENTIEL Brouillard cérébral, fatigue, maux de tête, gêne abdominale, diarrhée… les symptômes du Covid long, qui ne sont pas encore entièrement éclaircis, sont nombreux et diffèrent selon les cas.

Une nouvelle étude relève un autre symptôme persistant : une capacité d'exercice physique amoindrie.

Si, à la suite d’un Covid, vous vous sentez bien plus essoufflé que d’habitude après votre entraînement de sport, vous souffrez peut-être d’un Covid long. En effet, la réduction des capacités physiques ferait partie des différents symptômes du Covid long, cette version chronique du Covid qui se déclare chez certains malades et qui intrigue les chercheurs, selon une nouvelle étude publiée le 12 octobre dans JAMA Network Open.

Une "étude d'études" sur les effets du Covid long

Les chercheurs de l'UC San Francisco et du "Zuckerberg San Francisco General Hospital" ont analysé 38 études précédentes qui suivaient les performances physiques de plus de 2.000 participants qui avaient déjà eu le Covid-19, y compris ceux qui avaient probablement un Covid long. Les chercheurs ont réduit leur analyse à neuf études dans lesquelles les performances physiques de 359 volontaires qui s'étaient remis de la maladie ont été comparées à celles de 464 participants qui présentaient des symptômes compatibles avec un Covid long. L’âge des volontaires variait entre 39 et 56 ans.

Les tests d'effort ont été effectués au moins trois mois après l'infection par le Sras-CoV-2, le virus à l'origine du Covid. Ils comprenaient des tests d'effort cardio-pulmonaire (CPET), dans lesquels l'oxygène et le dioxyde de carbone ont été mesurés, ainsi que d'autres fonctions cardiaques et pulmonaires, pendant que les participants utilisaient un tapis de course ou un vélo de salle de sport.

Covid long : une réduction des capacités physiques pour certains

Les résultats suggèrent que le Covid long a pu causer chez les volontaires un niveau plus faible d’extraction d'oxygène par les muscles, des schémas respiratoires irréguliers et une capacité d’augmentation de la fréquence cardiaque amoindrie pendant l'effort. De plus, des signes de déconditionnement, qui surviennent dans une certaine mesure après la plupart des problèmes physiques entraînant l’inactivité, ont été observés par les chercheurs.

Cependant, les chercheurs soulignent que ces résultats sont une moyenne. Certaines personnes subissent une diminution profonde de leurs capacités physiques mais beaucoup d'autres affectées par le Covid long n’ont pas connu ces symptômes. Dans leur analyse des études, les auteurs ont déclaré que bien qu'ils aient trouvé des preuves "modestes mais cohérentes" suggérant que la capacité d'exercice est réduite chez les participants atteints de Covid long, il y avait "une faible confiance dans l'ampleur de l'effet". Ils ont attribué cela à la petite taille des études, au suréchantillonnage des participants hospitalisés et à la variabilité des définitions selon les études.