Covid long : 1 an après l'infection, la plupart des symptômes tendent à disparaître

L'ESSENTIEL La Covid-19 se caractérise généralement par de la fièvre, de la toux, de la fatigue, des douleurs articulaires ou musculaires.

En cas de symptômes persistants du coronavirus, il est nécessaire de consulter son médecin traitant.

Il est possible que les symptômes de la Covid-19 persistent dans les semaines, voire les mois suivant le début de la maladie. Au-delà de quatre semaines, on parle de Covid long. Les manifestations les plus fréquentes associées à cette forme prolongée de coronavirus sont : la fatigue, les symptômes respiratoires (essoufflements, persistance d’une toux), les douleurs (thoraciques, céphalées, musculaires, articulaires), les troubles digestifs ou encore les problèmes oculaires.

Covid long : les symptômes d'une infection légère cessent après 1 an

Le risque de développer un Covid long peut donc inquiéter les patients, mais une étude israélienne publiée dans le British Medical Journal (BMJ), a dévoilé des résultats rassurants sur cette forme prolongée de la maladie. Selon les chercheurs, la majorité des symptômes liés à une forme légère et prolongée de Covid-19 disparaissent dans l’année suivant l’infection.

Lors de la recherche, les scientifiques israéliens ont examiné les dossiers médicaux de 2 millions de membres de la Maccabi Healthcare Services, la deuxième caisse d’assurance maladie d’Israël, qui ont effectué un test PCR-RT entre le 1er mars 2020 et le 1er octobre 2021.

Résultat : "La plupart des symptômes ou des états qui se développent après une infection bénigne à la Covid-19 persistent pendant plusieurs mois, mais reviennent à la normale au cours de l’année", ont affirmé les scientifiques. Les formes bénignes de la maladie ne provoquent donc pas de symptômes graves ou chroniques sur le long terme.

Les vaccinés sont moins exposés aux difficultés respiratoires du Covid long

Les responsables de l'étude ont également constaté que les patients vaccinés ont moins été touchés par des difficultés respiratoires, un des troubles persistants les plus observés en cas d’infection légère à la Covid-19, par rapport aux personnes non-vaccinées.

"La grande majorité des patients iront bien après un an, et je pense que c’est une bonne nouvelle", a précisé Maytal Bivas-Benita, co-auteure de l’étude et chercheuse à l’Institut de recherche israélien KI, à l’AFP. La responsable de la recherche a également indiqué être "encouragée" par ces résultats.