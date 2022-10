Covid : le variant Omicron aurait-il été transmis aux humains par un animal ?

L'ESSENTIEL Le variant Omicron circule de façon exclusive en France métropolitaine : depuis septembre, il représente 100 % des séquences analysées, selon Santé publique France.

Au sein du variant Omicron, le sous-lignage BA.5 est aujourd’hui majoritaire : il représente 91 % des séquences.

Près de 57.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés le 20 octobre. L'épidémie regagne du terrain en France depuis la fin août.

Le Covid-19 est très probablement une zoonose, une maladie transmise aux humains par les animaux. Mais il s’avère que les nouveaux variants pourraient également en être issus, notamment le variant Omicron.

Dans une nouvelle étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, le journal officiel de l’Académie des sciences américaine, des chercheurs de la faculté de médecine et du collège des sciences biologiques de l'université du Minnesota ont fourni de nouvelles informations sur les origines du variant Omicron. Leurs découvertes suggèrent que le variant Omicron peut avoir été transmis d'une espèce animale à l'humain.

Variant Omicron : il y a une anomalie dans le processus d'infection par le virus

Pourquoi ? Car les chercheurs ont remarqué une étrangeté lors d’une des étapes essentielles de l'infection par le variant Omicron du Sars-CoV-2, le virus qui provoque le Covid-19. L’infection se produit lorsque certaines protéines à l’extrémité du coronavirus se lient et s’adaptent au récepteur de l'hôte (une cellule d’un individu infecté par exemple).

Grâce à une analyse de la structure du virus, les chercheurs ont identifié plusieurs mutations dans ces protéines du variant Omicron qui étaient uniquement adaptées au récepteur de la souris et incompatibles avec le récepteur humain. Cela suggère que le variant Omicron pourrait ne pas provenir directement de l'Homme et avoir plutôt été transmis à lui par un animal.

La transmission des coronavirus de l'animal à l'humain menace la santé mondiale

"Ces mutations Omicron sont des traces évolutives laissées par le virus lors de sa transmission d'une espèce animale à une autre", a déclaré l'auteur principal, Fang Li, professeur à la faculté de médecine du Minnesota et directeur du Centre pour la recherche sur le coronavirus, dans un communiqué.

Les chercheurs affirment que le Covid-19 est capable d'infecter de nombreuses espèces animales, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles des variants continuent d'apparaître. Ils soulignent également que la surveillance épidémique des rongeurs peut être importante pour empêcher l'émergence de nouveaux variants du Covid-19 ou d'autres coronavirus à l'avenir. "La transmission des coronavirus de l'animal à l'Homme continuera probablement de menacer la santé mondiale", alerte le Dr Fang Li.