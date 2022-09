Un nouveau vaccin qui cible Omicron autorisé au Royaume-Uni

L'ESSENTIEL Les populations les plus à risques seront prioritaires pour la dose de rappel au Royaume-Uni, notamment les 50 ans et plus, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, les immunodéprimés, etc.

Le Pays de Galles a déjà commencé à proposer des rappels aux résidents et au personnel des foyers de soins et, en Irlande du Nord, la campagne de rappel est prévue pour le 19 septembre.

À partir de ce lundi 5 septembre, en Angleterre et en Écosse, les habitants sont invités à faire une nouvelle dose de rappel du vaccin contre la Covid-19. Les premiers à en bénéficier sont les personnes vivant en maison de retraite.

Vaccin bivalent...

Pour cela, c’est en priorité une nouvelle version du vaccin contre la Covid-19 qui sera utilisée : un vaccin bivalent. Ce samedi 3 septembre, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a annoncé qu'elle approuvait l’utilisation de celui de Pfizer/BioNTech comme dose de rappel pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

…qui cible Omicron

Bivalent signifie que le vaccin cible à moitié la souche originale du virus de la Covid-19 et à moitié le variant Omicron, le plus dominant dans les contaminations actuellement. La MHRA a indiqué que cette nouvelle version du vaccin “respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique".

Cet été, au mois d’août, le Royaume-Uni avait déjà autorisé un vaccin bivalent produit par Moderna et ciblant aussi Omicron. C’était le premier pays à le faire. "Je suis heureuse d'annoncer que nous avons désormais un second vaccin approuvé pour le programme de rappel de cet automne", a expliqué June Raine, la directrice de la MHRA.

Efficace contre BA.4 et BA.5

Ces nouveaux vaccin bivalents ciblent particulièrement BA.1, l’un des précédents sous-variants d’Omicron (principalement BA.1 et BA.2). Mais ils seraient aussi efficaces pour deux sous-variants plus récents d’Omicron, BA.4 et BA.5, qui sont aujourd’hui majoritaires.

En France

En France, pour l’instant, il n’y a pas de date de mise sur le marché de ces nouveaux vaccins bivalents. Mais ils devraient être utilisés pour la campagne de rappel vaccinal qui, selon l’avis du Conseil scientifique publié le 19 juillet dernier, "pourrait être ouverte aux moins de 60 ans à partir de l'automne". Actuellement, seuls les plus de 60 ans dont la dernière injection remonte à plus de six mois, les femmes enceintes et toutes les personnes à risque sont éligibles à une quatrième dose.