Coronavirus : la Covid-19 n’est pas qu’une infection virale du poumon

La Covid-19 désigne la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. La majorité des formes de cette infection sont bénignes, ou asymptomatiques, mais elle donne aussi des pneumonies potentiellement graves. Si elle a été, au départ, considérée comme une maladie exclusivement respiratoire, il apparaît désormais qu’il s’agit aussi d’une maladie de système avec des thromboses et des atteintes vasculaires inflammatoires de « vascularite », et que d’autres organes sont largement touchés (cœur, vaisseaux, peau, système neurologique et digestif…).

Covid-19 et coronavirus : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Covid-19 est un acronyme qui vient de l’agrégation de « Co » pour « Corona », « vi » pour « virus » et « D » pour « Disease » (maladie en anglais). Enfin, le « 19 » est là pour indiquer l’année d’apparition = 2019. SARS-Cov-2 est le nom du nouveau coronavirus, c’est le 2ème coronavirus responsable d’un « Severe Acute Respiratory Syndrome », le SRAS. Les coronavirus sont une famille de virus fréquents chez les chauves-souris et qui provoquent des maladies, allant d’un simple rhume (4 virus saisonniers en France sont des coronavirus), à des maladies pulmonaires plus sévères comme le MERS ou le SRAS. La source originelle du virus n’est pas encore formellement identifiée mais semble d’origine animale (chauve-souris).

Qu'est-ce que la Covid-19 ?

Détecté en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, mais probablement en circulation avant, le SARS-Cov-2, le nouveau coronavirus qui s’est adapté à l’homme et qui provoque la maladie Covid-19, est très contagieux.

Ce nouveau coronavirus est vraisemblablement dérivé d’un coronavirus de chauve-souris, ce qui lui donnerait une aptitude particulière pour être peu attaqué par le système immunitaire des humains. On ne connaît pas encore son réservoir animal actuel, ce qui complique encore la compréhension exacte de sa cinétique.

Le mode de contamination est le plus souvent respiratoire (toux, éternuement, parole), vie de petites gouttelettes de salives : les « gouttelettes de Pflüge », mais aussi manu-portée (objets du quotidien contaminés). Le virus pourrait être retrouvé dans les selles chez certains malades, mais cela ne semble pas être un mode de contamination majeur.

On sait désormais qu’il résiste au froid, à la chaleur et à l’humidité et qu’il peut persister plusieurs jours sur différents matériaux et surfaces dans ces circonstances. On ne connaît pas encore son comportement en cas de chaleur sèche, mais on espère qu'il les supporte mal, à l'instar d’autres coronavirus (mais pas tous), ce qui pourrait permettre une régression de l’épidémie pendant l’été (avant sa probable réapparition à l’automne).

La période d’incubation est en moyenne de 5 jours et est très probablement inférieure à 2 semaines, ce qui valide la durée de quarantaine actuelle (quatorzaine), mais le problème est que des malades asymptomatiques (et non fébriles) ou peu symptomatiques (avec un simple « rhume ») peuvent être contaminants. D’autre part, certains malades peuvent le rester encore au moins 7 jours et jusqu’à 2 semaines après la guérison en particulier chez les personnes âgées et/ou immunodéprimées.

Les symptômes principaux sont la fièvre (ou une sensation de fièvre), une grande fatigue et une toux sèche qui s’installent progressivement. La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale, au 7ème jour avec disparition associée du goût, semble être également un symptôme fréquent.

La maladie est bénigne chez la plupart des personnes (au moins 80%) mais chez certaines personnes (généralement les personnes âgées, les obèses et celles qui ont des maladies associées ou « comorbidités »), elle peut évoluer vers une pneumonie. On ne peut pas exclure le rôle de la génétique et de la charge virale dans cette évolution défavorable.

Chez les personnes dont la pneumonie évolue vers une forme grave, gênant la respiration, on retrouve des difficultés respiratoires, pouvant nécessiter une hospitalisation pour un apport d’oxygène (« pneumonie hypoxémiante »), voire un passage en réanimation en raison de la survenue d’un « syndrome de détresse respiratoire aiguë » (ou SDRA) et un dysfonctionnement de plusieurs organes (« défaillance multiviscérale »), avec un risque de décès.

Qu’est-ce que les coronavirus ?

Plusieurs coronavirus pathogènes sont apparus depuis plusieurs années, en plus des 4 coronavirus qui circulent habituellement en hiver en France et qui sont eux plutôt responsables d'infections bénignes des voies aériennes supérieures.

Cela a d'abord été le SRAS-CoV-1 en Chine, puis le MERS-CoV au Moyen-Orient et enfin, plus récemment le coronavirus SARS-CoV-2.

Ces 3 virus donnent bien sûr des formes asymptomatiques ou bénignes, qui favorisent la diffusion mais sont responsables de pneumonies virales hypoxémiantes.

Après un début le plus souvent progressif avec fièvre et toux, apparaissent plus ou moins vite un essoufflement, une gêne respiratoire et une dégradation de la capacité du poumon à oxygéner le sang (pneumonie « hypoxémiante ») qui nécessitent un passage en réanimation avec le risque de syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) et défaillance généralisée des organes vitaux conduisant au décès. Le SDRA est fréquent au cours du MERS et du SRAS (30% et 10% respectivement), moins fréquent au cours de la Covid-19 (1 à 2%).

Quelle est l’incubation et la durée de la maladie ?

La durée d’incubation moyenne de la maladie est de 5 jours, mais certaines personnes peuvent mettre plus de temps à déclencher la maladie (jusqu’à 14 jours) et certaines vont rester sans aucun symptôme mais être néanmoins contagieuses (avec cependant probablement moins de virus excrété).

La maladie peut durer une dizaine de jours quand on a une forme bénigne, mais certaines personnes gardent de la fièvre qui peut augmenter et se transformer en une pneumonie et la durée de la maladie peut alors dépasser les 20 jours pour atteindre une trentaine de jours chez certains malades.

Le Haut Conseil de la Santé Publique conseille donc de porter un masque pendant au moins 7 jours après la disparition de tout symptôme.

Quels sont les signes habituels de la Covid-19 ?

L’infection à SARS-Cov-2 ne donne pas toujours un tableau clinique très apparent et il est encore difficile d’analyser précisément les proportions des différents malades car on n’a pas testé toute la population.

Les symptômes décrits au début de la maladie sont le plus souvent une fièvre supérieure à 38°C (observée dans 98% des cas), des frissons, des quintes de toux sèche (recensées dans 76% des cas), des maux de tête, une fatigue intense (observée chez 44% des patients).

Des courbatures ou douleurs musculaires et des douleurs persistantes dans la poitrine sont possibles (inflammation de l’enveloppe du poumon ou pleurésie inflammatoire) et des difficultés respiratoires dans les cas les plus sévères (55% des patients concernés) qui correspondent à une infection étendue des poumons ou « pneumonie ».

L’infection à SARS-CoV-2 est donc, au début, très similaire aux syndromes grippaux, en dehors des troubles du goût et de l’odorat qui surviennent vers le 7ème jour. Ces manifestations sont plus évocatrices si vous avez été en contact avec des personnes contaminées.

Une des caractéristiques de cette maladie est aussi l’inhabituelle fluctuation des symptômes avec les malades qui passent par des haut des bas d’un jour à l’autre, une fièvre qui peut monter brutalement et redescendre ensuite : certains malades parlent même de « montagnes russes ».

Quelle est la proportion exacte des malades et des non-malades ?

Différentes études sont disponibles mais pêchent par le manque de dépistage systématique de la population qui empêche de connaître les proportions exactes des différents types de malades, de même que le taux de mortalité.

Le paquebot de croisière « Diamond Princess », qui est resté près d’un mois en quarantaine au large de Yokohama, est un véritable modèle expérimental (à petite échelle) de cette infection puisque tous les passagers et membres d’équipages ont été testés et suivis pendant le mois de confinement à bord et après.

Si près de la moitié des malades n’avaient pas de symptômes lorsqu’ils ont eu un test diagnostic positif, près de 20% des malades n’ont jamais développés de symptômes et sont donc restés « asymptomatiques » (tout en étant contaminants).

Sur le « Diamond Princess », comme dans les études épidémiologiques sur les malades symptomatiques, la maladie est bénigne dans près de 80% des cas et ressemble à une grippe (fièvre, écoulement nasal, fatigue, toux, douleurs…), en dehors du fait que les symptômes s’installent plus progressivement qu’au cours de la grippe.

Elle serait plus sévère avec une pneumonie dans 20% des cas, pneumonie qui conduirait les malades en réanimation dans un quart des cas, soit 5% des malades symptomatiques. Ce qui est énorme et impose donc le confinement quand les capacités en réanimation sont débordées.

Le taux de mortalité est donc encore inconnu mais il serait globalement inférieur à 1%, avec cependant des variations extrêmement fortes en fonction de l’âge : quasi nul en dessous de 30 ans, il monte progressivement à partir de 50 ans, et augmente franchement après 70 ans et en cas de maladies associées (bronchopneumopathies, diabète, maladies cardiaques, cancers, obésité).

Qu’est-ce que l’atteinte pulmonaire au cours de la Covid-19 ?

La « pneumonie » est une infection des voies respiratoires basses, dans les poumons. L'infection touche les bronches, les tuyaux d'air des poumons, ainsi que les « alvéoles pulmonaires », les petits ballons situés à l'extrémité des voies respiratoires (« bronches » et « bronchioles »), qui se gonflent et se dégonflent en fonction de la respiration : c'est dans les alvéoles que se produisent les échanges d'oxygène et de gaz carbonique (« oxyde de carbone ») entre l'air extérieur et le sang. C'est donc le lieu essentiel de la respiration.

Lorsque l’infection se développe, elle entraîne une inflammation de toutes les structures dans la région du poumon concernée (en général un « lobe » pulmonaire), la sécrétion de liquide inflammatoire, voire la formation de pus (liquide inflammatoire avec débris de cellules, de bactéries ou de virus et globules blancs) vient remplir les alvéoles et empêcher l’oxygénation du sang dans la région du poumon infectée.

Si une grande partie du poumon est touchée, il n'y a plus d'oxygénation suffisante du sang possible et cela aboutit à une baisse de l’oxygénation au niveau général (« pneumonie hypoxémiante »). Le pus est rempli de protéines qui sont toxiques pour détruire les bactéries mais il peut également abîmer les alvéoles et faire des dégâts irréversibles avec un risque de « fibrose pulmonaire secondaire ».

Dans la Covid-19, la « pneumonie hypoxémiante » ne serait pas seulement liée à une atteinte pulmonaire étendue, mais aussi à une atteinte vasculaire associée : les réanimateurs arrivent parfaitement à restaurer un apport d’oxygène dans les alvéoles, mais cet oxygène ne passe pas bien dans le sang car la vascularisation pulmonaire pourrait être altérée, soit par des embolies pulmonaires, soit par des atteintes inflammatoire des petits vaisseaux sanguins.

La pneumonie peut s’associer à une inflammation de son enveloppe, la « plèvre » pour aboutir à une sécrétion de liquide inflammatoire autour du poumon : c’est la « pleurésie ».

Une rupture de la paroi du poumon peut également se produire avec irruption d’air dans la plèvre : c’est le « pneumothorax », qui peut devenir étouffant s’il n’est pas traité en raison du gonflement de la plèvre et de la compression secondaire du poumon par l’air qui s’est accumulé dans la plèvre.

Quels sont les symptômes atypiques qui seraient lié au coronavirus ?

Des douleurs dans la poitrine sont souvent rapportées chez les malades infectés avec atteinte du poumon (pneumonie). Si ces douleurs sont habituelles au cours d’une pneumonie, du fait du foyer infecté du poumon, elles semblent ici plus persistantes et sont parfois rapportées jusqu’à un mois après le début de l’infection. Si elles sont en lien avec la respiration, elles peuvent correspondre au foyer infectieux du poumon ou à une inflammation de son enveloppe (la plèvre) avec une « pleurésie ». Mais ces douleurs peuvent aussi correspondre à une atteinte du cœur (douleur d’angine de poitrine à l’effort et irradiant dans le bras gauche ou dans les mâchoires). Il peut également s’agir d’une inflammation de l’enveloppe du cœur (« péricarde ») : c’est la « péricardite ». Une atteinte du foie ou « hépatite aiguë » peut donner des douleurs de la base droite du thorax.

Un trouble de l’odorat (« anosmie ») et du goût (« agueusie »), décrit au cours d’autres maladies virales, semble par contre très fréquent au cours de la Covid-19. Il apparait au 6ème ou 7ème jours, serait en rapport avec une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins des terminaisons nerveuses olfactives nasales (« vascularite »). Le trouble est assez brutal et intense et il régresse généralement en 2 semaines.

Des formes digestives ont également été décrites, avec des diarrhées prolongées, en particulier chez les personnes âgées et les personnes immunodéprimées (diarrhées contagieuses), mais aussi des hépatites.

Des atteintes de la peau sont de plus en plus signalés : plaque rouge fugace (« rash cutané »), urticaire, engelures nécrotiques des extrémités (« acrosyndrome »)…, et correspondraient à des lésions des petits vaisseaux sanguins cutanés par le virus, qui peuvent être précoces et correspondraient à une atteinte inflammatoire vasculaire des petits vaisseaux (« vascularite »). Cette atteinte de la peau de type « vascularite » est ainsi concordante avec les lésions de vascularite des petites terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale (« anosmie ») et la destruction de l’endothélium des petits vaisseaux des poumons.

Il existe aussi des atteintes neurologiques et cardiaques spécifiques (encéphalite aiguë hémorragique, myélite, myocardite) ou non spécifiques (décompensation d’une insuffisance cardiaque…).

Les infarctus du myocarde chez les malades souffrant de la Covid-19 pourraient être dus (selon le stade de la maladie) : à une rupture de plaque, à une « tempête cytokinique », à un spasme d’une artère coronaire, à des micro-thromboses ou une lésion endothéliale ou vasculaire directe. Il y a des signes électrocardiographiques (sus-décalage de ST), une élévation de la troponine ultra-sensible qui, selon les cas, peut être associée ou non à une élévation des D-dimères.

Par ailleurs, les formes pulmonaires de la Covid-19 semblent s’accompagner très fréquemment d’un syndrome d’hypercoagulabilité avec un risque majeur de formation de caillots, non seulement dans les veines (phlébite, embolie pulmonaire), mais aussi dans les artères (infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux). Ce risque thromboembolique très élevé semble assez caractéristique de l’infection Covid-19. Il est bien sûr d’origine multifactorielle (âge élevé, immobilisation, obésité, cancer actif, médicaments…), mais la Covid-19 s’associe particulièrement à un syndrome inflammatoire marqué. Une partie de ce sur-risque pourrait aussi être expliqué par une toxicité directe du virus sur l’endothélium vasculaire (« vascularite ») ou un « syndrome des antiphospholipides » associé. Les recommandations actuelles préconisent la prescription d’un traitement anticoagulant en cas de pneumonie Covid-19, soit à dose préventive, mais aussi à dose curative, lorsque « l’orage cytokinique » est déclenchant.

Quelle est la fréquence des troubles de l’odorat et du goût ?

Une étude récente européenne a permis d’établir un lien entre le virus de la Covid-19 et l'anosmie (perte de l'odorat) ou l'agueusie (perte de goût).

Dans cette étude, réalisée par 12 hôpitaux européens, les chercheurs ont trouvé que plus de 80% des 417 patients atteints du coronavirus ayant développé des formes bénignes de la maladie présentaient des troubles du goût et de l’odorat.

Si d’autres virus peuvent aussi entraîner la perte de l’odorat, avec le Covid-19, 44% des patients de l’étude l’ont récupéré en 15 jours, beaucoup plus rapidement. Aussi, les chercheurs se demandent désormais si ce coronavirus atteint le système nerveux de la même manière que les autres virus. Il est possible également, du fait du délai de survenue aux alentours du 7ème jour, et de la concordance avec les atteintes de la peau, que ce soit une manifestation a minima d’un rebond inflammatoire avec une atteinte vasculaire inflammatoire des petits vaisseaux (« vascularite des petits vaisseaux »).

Y a-t-il une forme particulière chez les personnes âgées ?

Plusieurs équipes hospitalières de gériatres ont remonté des présentations initiales atypiques de la Covid-19 chez les personnes âgées et, en particulier, des tableaux dominés par des douleurs abdominales, des diarrhées, des anorexies, avec ou sans fièvre, ce qui est particulièrement trompeur si on ne pense pas à les ausculter.

Ils décrivent aussi des évolutions particulièrement fluctuantes, d’une heure à l’autre, chez les personnes âgées, avec des malades qui vont très mal et sont envoyés à l’hôpital… qui les renvoie parce qu’ils vont mieux… alors que le médecin de famille qui repasse le soir, les voit à nouveau très mal.

Ces tableaux peuvent être en rapport avec une « sénescence immunitaire », avec un système immunitaire moins performant lors du vieillissement et moins capable de se défendre contre les infections.

Or il faut se souvenir que c’est la réaction immunitaire qui donne la majorité des symptômes d’une maladie (fièvre, douleurs...) et, une personne âgée, comme d’ailleurs une personne immunodéprimée ou prenant des corticoïdes ou des immunosuppresseurs, risque donc d’avoir un tableau clinique atypique.

Quelles sont les particularités chez la femme enceinte ?

Une étude sur 43 femmes enceintes et infectées, à New-York, montre que quatorze patientes (32,6%) se sont présentés sans aucun symptôme de Covid-19, et ont été identifiées, soit après avoir développé des symptômes lors de leur admission, soit suite à la mise en place d'un test de dépistage systématique pour toutes les admissions en obstétrique. Parmi elles, 10 sur 14 (71,4%) ont développé des signes d'infection de la Covid-19 au cours de leur hospitalisation pour l'accouchement ou au début de la période post-partum.

Sur les 29 autres patientes (67,4%) qui avaient des symptômes de Covid-19 lors de l’admission, trois femmes ont dû être hospitalisées en période prénatale pour des symptômes viraux, et une autre patiente s’est représentée à six jours de post-partum après un déclenchement de travail réussi en raison d’un état respiratoire qui s'aggravait et qui nécessitait une supplémentation en oxygène.

Aucun cas confirmé de Covid-19 n'a été détecté chez les nouveau-nés lors des tests effectués le premier jour de vie.

Au final, les évolutions sont très semblables à ce qui se passe dans la population générale : 37 femmes (86%) ont eu une forme légère de Covid-19, quatre (9,3%) ont eu une maladie grave et deux (4,7%) une maladie sévère (versus environ 80% de maladie légère, 15% de maladie grave et 5% de maladie critique dans la population des personnes qui ne sont pas enceintes).

S’agit-il d’un virus très contagieux ?

Le SARS-CoV-2 est un virus très contagieux : il contaminerait entre 2,5 et 3 personnes. Ce n’est pas le virus le plus contagieux, mais il est beaucoup plus contagieux que la grippe par exemple (qui contamine une personne en moyenne).

Cela tiendrait à son mode de contamination, à la fois respiratoire, qui peut survenir alors que le malade n’est pas symptomatique (pendant l’incubation ou en cas de maladie inapparente) ou n’est plus symptomatique.

Cela tiendrait aussi au fait que le virus peut rester vivant un certain temps sur des surfaces diverses (poignées de porte, tables, couverts….).

Comment est-ce que l’on peut se contaminer ?

Le coronavirus, à l'origine de la maladie, se transmet entre humains par voie aérienne comme la grippe : un patient infecté contamine l'air ambiant par des gouttelettes de salive que peuvent inhaler les personnes à côté de lui en toussant ou en éternuant ou en parlant violemment : c’est une transmission par les gouttelettes de salive ou « gouttelettes de Pflüge » qui, du fait de la portée modeste de ces gouttelettes (elles tombent rapidement au sol), définit une distance de sécurité d’un mètre.

Plus le contact est long et rapproché avec une personne contaminée, plus le risque de contamination augmente (plus de 15 minutes, à moins d’un mètre). C’est la raison pour laquelle la distanciation sociale et les mesures barrières doivent être appliquées. Il est donc possible de vivre avec un cas COVID-19 à domicile si l’on respecte scrupuleusement les gestes barrières.

La transmission par l’air respiré, par « aérosol », pourrait se réaliser dans certaines circonstances, en particuliers au cours des soins médicaux et des soins dentaires, mais ne paraît pas être le mécanisme prédominant. La contamination à bord du paquebot « Diamond Princess », qui a été bien étudiée, n’a pas montré d’éléments en faveur d’une contamination via le circuit de climatisation (« aérosol »). Cependant, dans le doute, les concentrations des personnes dans un lieu contaminé ne sont pas encouragées.

Le cas particulier des sportifs et des coureurs qui expulsent violemment de l’air est sans doute plus risqué et certaines études montre qu’une distance de 1 mètre ne serait pas suffisante entre des sportifs et des coureurs.

Le virus peut également se transmettre grâce à un contact physique comme une simple poignée de main, ou l'échange d'un objet du quotidien, car il apparaît que le coronavirus peut persister sur les objets plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon les matériaux. Mais, ce n’est pas parce qu’un peu de virus survit que cela est suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. En effet, il est possible qu’au bout de quelques heures, la grande majorité des virus meurt et n’est probablement plus contagieuse… mais c’est quelques heures de plus que la grippe.

Des traces du coronavirus ont par ailleurs été retrouvées dans les selles liquides de certains malades. Ces données laissent les chercheurs penser que le virus pourrait également se transmettre par voie fécale.

Rappelons qu'une personne peut en infecter une autre sans même savoir qu'elle est malade, puisqu'elle est contagieuse avant les premiers symptômes et qu’elle pourrait rester asymptomatique dans près de 20% des cas.

Le virus peut passer exceptionnellement dans le sang mais, à ce jour, il n’existe aucune preuve de transmission du virus via les moustiques, ou tout autre animal d’ailleurs.

Il n’a pas, non plus, été rapporté de contamination par l’eau.

Si on a pu retrouver de l’ARN viral dans les larmes, il n’a pas été possible de cultiver le virus à partir de celles-ci.

On n’a pas retrouvé de virus dans les urines.

Nous n’avons pas de données pour la sueur et les sécrétions génitales.

Peut-on se contaminer via les aliments ?

Les aliments crus ou peu cuits ne présentent pas de risques particuliers de transmission d’infection dès lors que les bonnes règles d’hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et de la préparation des denrées alimentaires. « À ce jour, aucun élément ne laisse penser que la consommation d’aliment contaminé puisse conduire à une infection par voie digestive ; la possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la mastication ne peut être cependant totalement exclue », indique l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Les personnes infectées pourraient transmettre le virus lorsqu’elles préparent ou manipulent des aliments : soit lorsqu’elles n’ont pas de gants ou des mains insuffisamment nettoyées, soit en projetant des gouttelettes, en toussant ou en éternuant. Les experts recommandent aux malades de ne pas cuisiner ou toucher des aliments destinés aux autres.

En cette période d’épidémie, l’Anses rappelle qu’il est primordial de se laver scrupuleusement les mains avant de cuisiner. Si vous toussez, éternuez ou vous touchez le visage, vous devez recommencer.

En plus des mesures d’hygiène, l’Anses estime qu’une cuisson des aliments permettrait de les débarrasser du virus : 4 minutes à 63°C sont jugées efficaces.

En revanche, d’après les données actuelles, la congélation ou la réfrigération ne permettraient pas d’inactiver le virus.

Peut-on se contaminer lors des courses ?

La contamination se fait principalement lors de contacts entre humains, notamment à cause des gouttelettes expulsées, mais plusieurs études se sont intéressées à la durée de vie du virus sur des objets.

L’Organisation mondiale de la santé précise : « Plusieurs études indiquent ainsi que les coronavirus survivent sur des surfaces pour une durée allant de quelques heures à plusieurs jours. Une durée qui varie selon les différentes conditions comme le type de surface, la température, l’humidité de l’environnement ».

En cas de suspicion de contamination d’une surface, elle recommande de désinfecter les surfaces avec un produit adapté.

Le nettoyage a été démontré comme efficace par une équipe de recherche de Singapour qui avait étudié la survie du virus dans des chambres d’hôpitaux. Les chercheurs avaient conclu que des traces de Covid-19 peuvent rester dans les pièces sur les fenêtres, le lit ou encore sur une chaise jusqu’au nettoyage. Il en avait été de même à bord des cabines du paquebot « Diamond Princess ».

Quels sont les personnes les plus à risque de forme grave de Covid-19 ?

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes les plus à risque de développer une forme grave de l'infection au nouveau coronavirus sont les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 65 ans doivent être surveillés), ainsi que les personnes souffrant d’une maladie chronique : insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque (stade NYHA III ou IV), cirrhose (stade B au moins), maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de angine de poitrine et insuffisance coronaire, chirurgie cardiaque), diabétiques insulinodépendants ou avec des complications secondaires (micro ou macro angiopathie), insuffisance respiratoires chroniques sous oxygénothérapie, mucoviscidose ou toute maladie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (l’asthme ne paraît pas être à l’origine d’une augmentation du risque).

Les personnes qui ont une immunodépression sont aussi à risque, que cette dernière soit médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à forte dose), infectieuse (VIH avec des CD4 <200/mn3) ou secondaire à une greffe (d'organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques) ou liée à un cancer ou une hémopathie maligne en cours de traitement.

Les femmes enceintes seraient à risque à partir du 3e trimestre.

Les personnes qui ont un surpoids ou une obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2, voire 40 pour les obésités morbides) sont clairement à risque dans les dernières études européennes.

Le tabagisme serait un facteur associé au mauvais pronostic : il est associé à un risque de progression de la maladie, d’hospitalisation en unité de soin intensif, de ventilation mécanique et de décès.

Pourquoi les personnes souffrant d’obésité seraient-elles plus à risque ?

Depuis le début de l’épidémie en France, les médecins ont remarqué que les personnes souffrant d’obésité représentent une importante proportion des malades hospitalisés en réanimation.

Une étude réalisée au CHRU de Lille montre que plus de 47% des patients atteints de la Covid-19 admis dans des unités de réanimation sont obèses. Or, en France, 17 % des adultes souffrent d’obésité.

Un IMC supérieur à 35 augmenterait significativement le risque d’être placé sous respiration artificielle invasive, indépendamment de l’âge, de l’hypertension artérielle et du diabète. « L’obésité, et même le surpoids, peuvent devenir un facteur de risque d’infection sévère », a déclaré le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Sur son site, le ministère de la Santé explique que les personnes en situation d'obésité doivent absolument respecter le confinement et appliquer les mesures barrières.

Les raisons sont probablement les mêmes que celles identifiées lors de la pandémie de 2009 avec le virus de la grippe A H1N1, l'obésité a été identifiée pour la première fois comme un facteur de risque d'aggravation de la maladie, de la gravité et de la mortalité chez les personnes infectées. La suralimentation qui entraîne l'obésité provoquerait un état chronique d’inflammation généralisée avec des implications systémiques pour l'immunité.

Les personnes obèses et infectées auraient des réponses antivirales retardées et atténuées à l'infection par le virus de la grippe, et ils se remettent moins bien que les autres de la maladie. En outre, l'efficacité des antiviraux et des vaccins est réduite dans cette population et l'obésité pourrait également jouer un rôle dans la modification du cycle de vie du virus, complétant ainsi la réponse immunitaire déjà affaiblie et conduisant à une pathogenèse sévère.

Est-ce que les enfants et les adolescents sont plus à risque ?

Les enfants et les adolescents sont plutôt moins touchés en apparence par la maladie, en particulier ils ont moins souvent les formes graves, et ils feraient plus souvent des formes asymptomatiques, mais tout aussi contagieuses, ce qui en ferait d’excellents vecteurs en théorie, même si cette hypothèse n’a pas encore été confirmée.

Chez les enfants atteints de COVID-19, la fièvre et la toux sont les manifestations cliniques les plus courantes, certaines s'accompagnant de fatigue, de myalgie, de congestion et d'écoulement nasal, d'éternuements, de maux de gorge, de maux de tête, de vertiges, de vomissements et de douleurs abdominales. Quelques enfants n’ont pas de fièvre, mais seulement une toux ou une diarrhée, et d’autres peuvent être porteurs asymptomatiques.

Certains enfants et nouveau-nés ont des symptômes atypiques, qui se manifestent par des vomissements, de la diarrhée et d'autres symptômes gastro-intestinaux, ou seulement de l'asthme et un essoufflement

Dans une étude italienne récente sur plus de 1000 premiers cas observés sur 5 hôpitaux, peu de cas de COVID-19 ont été signalés chez les enfants : 1 à 5% des cas de COVID-19 en Italie. Parmi ces cas pédiatriques, seuls 11% ont nécessité une hospitalisation, aucun n'a nécessité de séjour en soins intensifs et aucun décès n'a été enregistré dans cette série (des cas de décès sont signalés mais semblent exceptionnels), ce qui confirme les données chinoises : la COVID-19 chez l'enfant est généralement bénigne avec peu de symptômes et peu de complications.

Quelles sont les complications du traitement de la Covid-19 ?

Il faut le rappeler, la plupart des malades ont une forme bénigne de la Covid-19. Ce fait est retrouvé dans la plupart des enquêtes et est avéré dans une sorte de modèle expérimentale d’épidémie : le « Diamond Princess », ce bateau qui est resté en quarantaine pendant plus d’un mois au large de Yokohama après avoir débarqué un premier passager malade. Les passagers et les membres d’équipage sont resté un peu plus d’un mois avant d’être extraits de ce bourbier, car tous les jours de nouvelles personnes tombaient malades, inéluctablement.

Tous ces passagers ont été dépistés, examinés et surtout suivi au cours de leur quarantaine ou de leur hospitalisation, ce qui nous donne les vrais chiffres dans une population de passagers de 69 ans d’âge moyen et de personnels de 36 ans d’âge moyen. Sur les 3 711 passagers et membres d’équipage, 712, soit 19,2% ont été testés positifs au SARS-CoV-2 sur un seul mois d’exposition. Parmi ceux-ci, presque la moitié, soit 46,5%, étaient asymptomatiques au moment du dépistage systématique et 17,9% n’ont jamais développé le moindre symptôme ultérieurement. Parmi les 381 malades symptomatiques, 9,7% ont dû aller en unité de soins intensifs et 1,3% sont décédés. Ce dernier chiffre serait proche du taux réel de létalité dans une population de 69 ans d’âge médian pour les passagers et de 36 ans pour les membres d’équipage.

Un certain nombre de malades, le plus souvent hospitalisés pour traitement par oxygène prennent un virage périlleux entre le 7ème et le 10ème jour de leur maladie, avec apparition d’une réaction inflammatoire extrême (« orage cytokinique ») conduisant très rapidement à une forme grave de détresse respiratoire : c’est le Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë ou SDRA (ARDS en anglais). Chez de nombreux malades, et avant même le stade du SDRA, il est possible d’observer de fréquente thromboses veineuses et artérielles, des décompensations de maladies chroniques, ainsi que des lésions de vascularite.