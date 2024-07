Covid-19 : encore 1.700 décès enregistrés par semaine par l’OMS

L'ESSENTIEL D’après l’OMS, la Covid-19 tue encore environ 1.700 personnes par semaine dans le monde.

En raison d’une baisse de la couverture vaccinale, l’autorité sanitaire recommande que les patients appartenant aux groupes les plus à risque reçoivent un vaccin contre le coronavirus dans les 12 mois suivant leur dernière dose.

De son côté, Santé publique France souligne l’importance d’adopter les gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains.

Jusqu’au 28 juin, 767.518.723 adultes et enfants ont contracté la Covid-19 dans le monde, dont 275.686.519 en Europe. Selon les chiffres de Santé publique France, au total 6.947.192 décès ont été recensés, dont 2.243.097 en Europe. Bien que cette maladie infectieuse respiratoire, qui a provoqué une épidémie mondiale, soit moins sur le devant de la scène ces derniers mois, elle a fait son retour durant les dernières semaines. Ce jeudi 11 juillet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur le fait que le coronavirus cause encore la mort d’environ 1.700 patients par semaine dans le monde.

Covid-19 : un déclin de la couverture vaccinale

Malgré le nombre de décès, "les données montrent que la couverture vaccinale a diminué chez les membres du personnel de santé et les personnes de plus de 60 ans, qui constituent deux des groupes les plus à risque", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé. L’instance recommande que les personnes appartenant aux groupes les plus à risque reçoivent un vaccin contre le coronavirus dans les 12 mois suivant leur dernière dose. Pour rappel, cette pathologie "également détruit les économies et paralysé les systèmes de santé. L’OMS a ainsi exhorté les gouvernements à maintenir la surveillance et le séquençage du virus, et à garantir l’accès à des tests, traitements et vaccins abordables et fiables."

Adopter les gestes barrières pour se prémunir de la Covid-19

En France, les indicateurs syndromiques liés au coronavirus restaient stables en ville et à l’hôpital du 1er au 7 juillet, selon le dernier bulletin de Santé publique France, publié ce 10 juillet 2024. Une baisse des indicateurs virologiques et la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées a aussi été observée. "Le taux de positivité des prélèvements réalisés en ville était de 24,7% (contre 25,2 % en la semaine précédente). Le taux de positivité des prélèvements réalisés en milieu hospitalier était de 11,5 % contre 12,3% la semaine précédente."

Face à la circulation active du coronavirus, l’autorité sanitaire recommande vivement d’adopter des gestes barrières, notamment porter un masque en cas de symptômes et se laver régulièrement les mains, pour se protéger de cette infection respiratoire et de ses complications en limitant le risque de transmission à l’entourage et particulièrement aux personnes vulnérables, en particulier dans les établissements médico-sociaux.