Covid-19 : avoir été infecté peut nous protéger du rhume

L'ESSENTIEL Les infections au Covid-19 réduisent le risque de contracter certains types de rhumes communs causés par d’autres coronavirus endémiques plus légers, selon une étude.

Les personnes précédemment infectées par le Covid-19 avaient environ 50 % de moins de risques d’avoir un rhume symptomatique causé par le coronavirus, par rapport aux personnes qui étaient, à l'époque, totalement vaccinées et qui n'avaient pas encore contracté le Covid.

L’étude pourrait aboutir à "de nouvelles stratégies pour développer de meilleurs vaccins qui non seulement s'attaquent aux coronavirus actuels, mais également à tout potentiel futur coronavirus qui pourrait émerger".

Si vous avez été malade du Covid-19, il y a de fortes chances que vous soyez protégés contre... le rhume, cette banale infection des voies respiratoires supérieures (nez, voies nasales, gorge). C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude publiée dans la revue Science Transnational Medicine : les infections antérieures au Covid-19 réduisent le risque de contracter certains types de rhumes communs causés par d’autres coronavirus endémiques plus légers.

Moins de risque de rhume en cas d’infection au Covid

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs du Boston Medical Center, aux Etats-Unis, ont examiné les tests de dépistage PCR du Covid-19 de près de 5.000 personnes ayant bénéficié de soins médicaux liés à l’infection entre novembre 2020 et octobre 2021. En prenant en considération d’autres facteurs tels que l'âge, le sexe et les antécédents de santé, ils ont constaté que les personnes précédemment infectées par le coronavirus avaient environ 50 % de risque en moins d’avoir un rhume symptomatique causé par le coronavirus, par rapport aux personnes qui étaient, à l'époque, totalement vaccinées et qui n'avaient pas encore contracté le Covid-19.

Alors que plus de 200 virus peuvent provoquer le rhume, on estime que les coronavirus sont responsables d’environ un rhume sur cinq. Or, l’équipe de chercheurs a lié la protection contre les rhumes causés par le coronavirus aux réponses cellulaires qui tuent le virus "pour deux protéines virales spécifiques", peut-on lire dans un communiqué, qui ne les précise pas.

Vers une immunité plus large avec un seul vaccin ?

Si ces protéines en question ne sont pas utilisées dans la plupart des vaccins actuellement, les scientifiques proposent justement de les ajouter à l’avenir. En effet, celles-ci pourraient faire l’objet "de nouvelles stratégies pour développer de meilleurs vaccins qui non seulement s'attaquent aux coronavirus actuels, mais également à tout potentiel futur coronavirus qui pourrait émerger", affirme le Dr. Manish Sagar, auteur principal des travaux. Pour rappel, à l’heure actuelle, "les vaccins actuels ciblent la protéine ‘de pointe’ qui s’attache à la surface du virus SARS-CoV-2".

"Si nous pouvions trouver des cibles vaccinales qui protègent contre plusieurs virus, [cela permettrait de] donner à la population une immunité plus large avec un seul vaccin", conclut le chercheur. Vaccin qui reste, selon lui, "la meilleure défense contre l’infection grave au Covid-19, l’hospitalisation et le décès".

À noter que si l’infection au Covid-19 peut donc nous prémunir du rhume, l’inverse est aussi vrai. Selon une récente étude, une infection par le rhume pourrait offrir une protection contre le coronavirus, et ce, grâce aux cellules immunitaires (cellules T) qu’elle génère.