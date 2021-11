Rhume, covid-19, sinusite... Le zinc efficace contre les infections respiratoires

L'ESSENTIEL Les infections des voies respiratoires désignent le rhume, la grippe, la sinusite, la pneumonie et la Covid-19.

Le zinc est un oligo-élément.

Toux, mal de gorge... Le zinc aide à réduire les symptômes des infections respiratoires et à diminuer la durée de ce type de maladie, selon une nouvelle étude publiée dans le BMJ.

Les symptômes ont disparu deux jours plus tôt

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont compilé les données de 28 essais cliniques impliquant 5446 adultes. Concrètement, ils ont constaté que, par rapport à un traitement placebo, les symptômes ont disparu deux jours plus tôt avec l'utilisation d'un spray ou d’un liquide à base de zinc. Ces effets étaient les plus marqués pour les symptômes les plus graves, telle que la fièvre. Les participants ayant consommé du zinc avaient aussi presque deux fois plus de chances de se rétablir que ceux ayant utilisé un placebo.

Les effets secondaires, notamment les nausées ou l'irritation de la bouche et du nez, étaient environ 40 % plus fréquents chez les personnes ayant pris du zinc, même si aucune conséquence grave liée à ce traitement n’a été signalée.

Une option de traitement supplémentaire

"Le zinc offre aux cliniciens une option supplémentaire pour les patients qui cherchent désespérément à se rétablir plus vite", estiment les scientifiques. Cela permettrait aussi d’éviter les prescriptions d’antibiotiques. "Cependant, les cliniciens et les consommateurs doivent être conscients qu'une incertitude considérable demeure quant à l'efficacité clinique des différentes formulations, doses et voies d'administration du zinc", préviennent-ils.

Le zinc joue un rôle clé dans l'immunité, l'inflammation, les lésions, la pression sanguine et les réactions des tissus au manque d'oxygène.