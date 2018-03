Pour se remettre sur pied, le ZINC

Selon une étude publiée dans le journal médical JAMA, 10 à 15 milligrammes de zinc, en sirop ou en comprimés, peuvent réduire de moitié la durée du rhume, à condition de commencer dans les 24 premières heures suivant l’apparition des premiers symptômes : frissons, éternuements, nez bouché, etc… La durée moyenne d’un rhume était de 8,5 jours pour les personnes sans zinc contre 4,5 jours pour ceux traités pendant une semaine. En revanche, le zinc était sans effet sur la sévérité des symptômes du rhume.

A titre préventif

Le zinc a été essayé, mais uniquement chez des enfants : On leur a donné une cuillère de sirop ou un comprimé de zinc dès le début de l’automne : 38% ont attrapé un rhume contre 61% pour ceux qui n’en avaient pas pris. Il n'y a aucune raison que le zinc ne fonctionne que chez les enfants.

D’autant que la doses toxiques représente 20 à 30 fois la dose conseillée. Et si vous avez des craintes, manger des huitres ou du foie de veau, deux aliments particulièrement riches en zinc.

Le rhume est dû à des virus

Une ribambelle de virus se promènent de gens en gens, au gré des éternuements. Selon une étude, les particules infectieuses émises lors d’un éternuement ou d’une toux sont projetées bien plus loin que supposé : les plus fines vont jusqu’à 200 fois plus loin grâce à un nuage qui les pousse. Le rhume est l'infection respiratoire la plus fréquente. Chaque adulte en a en moyenne 4 épisodes par an et ils sont encore plus fréquents chez l'enfant

Aller chez le médecin pour un rhume, c'est creuser le déficit de la sécu pour rien.

Un peu de patience et cela passe très vite. Mais la patience n’est pas la première des vertus en médecine. En revanche, si cela ne passe pas, là il faut consulter.

Stop aux achats de produits miracles en pharmacie

l'Institut Nationale de la Consommation a étudié les formulations de 33 médicaments contre le rhume disponibles sans ordonnance. Selon ces enquêteurs, bon nombre d'entre eux, parmi les plus vendus, n' ont pas leur place dans l'automédication, car leurs contre-indications et risques d'effets indésirables sérieux sont trop nombreux.

En conclusion : paracétamol et patience… Et du Zinc !