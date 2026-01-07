Supercentenaires : et si leur secret venait du métissage ?

L'ESSENTIEL Le Brésil abrite une population unique de supercentenaires métissés.

Cette diversité pourrait révéler des variantes génétiques protectrices contre le vieillissement.

Leur point commun : aucun régime strict ni secret miracle, mais une forte résilience biologique.

Alors que la plupart des êtres humains ne vivent pas au-delà de 80 ou 90 ans, certains chanceux franchissent les 110 ans en bonne santé. Mais pourquoi ? Une équipe de chercheurs brésiliens et internationaux pense que le Brésil – et sa richesse génétique unique au monde – détient une partie de la réponse.

Portugais, Africains, Européens, Japonais… Depuis le XVIe siècle, le Brésil a vu se mêler des populations venues de tous horizons, créant ainsi une diversité génétique inégalée. "C’est précisément cette diversité qui pourrait révéler des variantes génétiques protectrices contre le vieillissement, invisibles dans des populations plus homogènes", explique Mateus Vidigal de Castro, auteur principal de l’article publié dans la revue Genomic Psychiatry.

Des centenaires en bonne santé, sans régime particulier

Une première analyse génomique, basée sur environ 1.000 Brésiliens de plus de 60 ans, a mis en évidence plus de deux millions de variants génétiques inédits, dont 36.000 potentiellement délétères. Et ce n'est qu'un début : l'équipe du Human Genome and Stem Cell Research Center a constitué une cohorte exceptionnelle de plus de 160 centenaires, dont 20 supercentenaires (110 ans).

Parmi eux, Sœur Inah, décédée en 2025 à l’âge de 116 ans, ou encore deux hommes ayant dépassé les 112 ans. Certains de ces supercentenaires vivent dans des régions pauvres, sans accès régulier aux soins modernes, et sont pourtant très lucides et parfaitement autonomes. Leur point commun ? Aucun régime strict ni secret miracle, mais une résilience biologique exceptionnelle.

Etudier les mécanismes de l’extrême longévité

Dans le détail : leurs cellules immunitaires restent actives, leur système de défense contre les protéines défectueuses (appelé autophagie) fonctionne encore bien, et certaines de leurs fonctions cellulaires ressemblent à celles de personnes bien plus jeunes. L'une des découvertes les plus frappantes est que trois supercentenaires brésiliens ont survécu au Covid-19 en 2020, avant l'arrivée des vaccins, en produisant de puissants anticorps et une forte réponse immunitaire.

Ces profils rares de centenaires offrent une occasion unique d'étudier les mécanismes de la longévité exceptionnelle. "Car ces personnes ne font pas que survivre, elles résistent activement au vieillissement", souligne la Dre Mayana Zatz, généticienne et coautrice de l'article. L'équipe appelle donc les scientifiques du monde entier à intégrer davantage les populations métissées, comme celles du Brésil, dans les recherches sur la longévité.