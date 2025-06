Longévité : les conseils d'un champion d'athlétisme de 105 ans

L'ESSENTIEL À 105 ans, le Thaïlandais Sawang Janpram continue de s’entraîner chaque matin avec sa fille et a remporté quatre médailles d’or aux World Masters Games.

La recette de cette réussite sportive : une activité physique régulière, une alimentation saine, une bonne humeur et un calme constant, un environnement avec un air sain et une bonne hygiène.

Côté alimentation, le centenaire mange peu de viande et préfère le poisson et les légumes.

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt… Mais Sawang Janpram pourrait ajouter la longévité et la réussite sportive à cet adage. À 105 ans, le champion d'athlétisme thaïlandais prend tous les jours son petit déjeuner à 5h30 : deux œufs durs accompagnés de légumes et de fruits. Il fait le plein de forces pour partir à l'entraînement.

Activité physique régulière, alimentation saine, bonne humeur et calme



Et le retraité ne traîne pas : vers 6 ou 7 heures, il rejoint sa fille à la plage ou au stade pour sa séance de sport. Au programme quotidien, un à deux kilomètres de marche et une à deux courses de 100 mètres. Pour finir, Sawang Janpram fait du lancer de javelot, de disque et/ou de poids. Une routine à laquelle s’astreint - tout en l’adaptant les jours où il se sent moins en forme - le “jeune” sportif de haut niveau. Sa carrière en compétition a commencé à l’âge de 97 ans, motivée par sa fille Siripan, elle-même athlète et membre de l'Association thaïlandaise d'athlétisme des vétérans.

À force de la voir concourir, Sawang Janpram a découvert et apprécié l’ambiance et les liens sociaux que permettaient le sport. “Il a constaté que même les athlètes de 60, 70 ou 75 ans pouvaient participer”, explique Siripan au Guardian. Alors pourquoi pas 97 ans ? Et quand Sawang Janpram commence quelque chose, il ne le fait pas à moitié. À son actif : 21 Jeux et 78 médailles. Récemment, ses efforts ont plus que jamais payé. À 105 ans, Sawang Janpram a remporté quatre médailles d'or aux World Masters Games. Les épreuves de lancer de disque et de javelot ainsi que le 100 mètres - qu’il a accompli en 38,55 secondes - ont eu lieu la semaine dernière à Taïwan. Un bel exploit pour le centenaire, même s’il était le seul dans sa catégorie des 100 ans et plus !

Si ce parcours vous fait rêver, rassurez-vous la recette du succès est simple : “Une activité physique régulière, une alimentation saine, une bonne humeur et un calme constants, un environnement avec un air sain et une bonne hygiène, explique Sawang Janpram. Si je suis malade, je consulte un médecin.” Côté alimentation, Sawang Janpram mange peu de viande et préfère le poisson et les légumes. Il apprécie notamment le nam prik pao (une sauce épicée à base de piments, d'échalotes, d'ail, de crevettes séchées et de sauce de poisson), le gaeng liang (une soupe de légumes) et le gaeng som (un curry de poisson accompagné de riz). Sawang Janpram

Au-delà du sport, les liens sociaux

Les bienfaits du sport ne sont pas que physiques pour ce centenaire. “Je remarque qu’il a l’air plus en forme lorsqu’il voit d’autres personnes, souligne sa fille. Nous ne sommes que deux à la maison, et il vaut mieux sortir régulièrement. (...) Les personnes âgées, en particulier, peuvent se sentir très seules à la maison : leurs enfants ou leurs proches sont au travail, alors elles restent seules à la maison toute la journée. Quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de réponses positives. Les gens disent que 'Grand-père est génial' et qu'ils voulaient être en forme comme Grand-père”.

Attention tout de même, si vous n’avez pas fait d’exercice physique depuis longtemps, il faut reprendre progressivement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’idéal pour les personnes de 65 ans est de faire au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue chaque semaine, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.