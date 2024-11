Longévité : voici de surprenants conseils de centenaires

L'ESSENTIEL Des centenaires ont expliqué que leur longévité viendrait de leur état d'esprit et de bonnes habitudes de santé mentale.

Des études ont mis en lumière que la longévité est associée au fait d'avoir un but et un sens dans sa vie.

Maintenir une attitude positive contribue à l'amélioration des fonctions cérébrales chez les personnes âgées.

Les gènes jouent un rôle important dans les chances d'atteindre ou de dépasser 100 ans en bonne santé, cependant d’autres facteurs sont également à prendre en compte.

Centenaires : quels sont leurs points communs ?

Le Dailymail a interrogé des centenaires qui ont en commun le fait d'avoir un but dans la vie, un sens de la communauté, une attitude positive et un esprit vif, ce qui, selon eux, assurent leur longévité. Effectivement, les spécialistes qui étudient les centenaires ont compris que le fait de s'adonner à des loisirs, accomplir des tâches quotidiennes, s'occuper de sa famille et de ses amis a un effet bénéfique important sur les chances d'une personne de vivre jusqu'à 90 ou 100 ans.

Dans l’article, certains centenaires ont affirmé que le fait de rester positifs et vivre dans le présent leur permet de conserver un cœur jeune, tandis que d'autres ont indiqué s'être adonnés à des passe-temps sur le tard. Comme Mme Apfel devenue mannequin à 97 ans après une carrière de décoratrice d'intérieur et de femme d'affaires : "Mon premier grand travail dans la mode a eu lieu lorsque j'avais 84 ans, alors pour moi, aussi cliché que cela puisse paraître, l'âge n'est qu'un nombre. C'est pourquoi je ne m'arrêterai jamais de travailler. Ma philosophie est de vivre dans l'instant présent - hier est passé, on ne sait même pas s'il y aura un lendemain, alors autant profiter d'aujourd'hui."

Norma Barzman, une scénariste californienne de 102 ans, a quant à elle déclaré que cultiver ses centres d’intérêts et élargir son cercle de connaissances est sa fontaine de jouvence : "Je vois d'autres personnes âgées qui ne sont pas très actives et qui ne s'intéressent pas à grand-chose, alors que j'adore faire des découvertes. J'ai rencontré des personnes de mon âge qui travaillent, qui écrivent, qui peignent, et qui ont une vie bien plus heureuse... Continuez à faire des choses !”

Vivre plus longtemps en ayant trouvé un sens à sa vie

Le Dr Gladys McGarey, 102 ans, a affirmé qu'elle reste jeune car elle a un but dans sa vie. C'est en effet prouvé : les personnes qui estiment que leur vie a un sens ont un taux plus faible de cortisol, une hormone chimique qui permet de réguler la réponse de notre corps au stress. Elle est produite dans les glandes surrénales - se trouvant juste à côté des reins - et se libère dans tout le corps. En plus du fait d'être connu comme "l'hormone du stress", le cortisol est responsable de la régulation de la tension artérielle et du système immunitaire, il affecte également notre niveau d'énergie.

Par ailleurs, une méta-analyse de 2016 portant sur 10 études distinctes, impliquant au total plus de 136.000 personnes, a montré que le fait d'avoir un but dans sa vie peut réduire le risque de décès toutes causes confondues de 17 %.

La centenaire a indiqué qu'en trouvant son "pourquoi", on a plus de facilités à trouver sa communauté et à bien s'entourer, un autre facteur clé pour vivre longtemps et en bonne santé. Garder l'esprit vif est également un élément important pour vivre vieux. Bernard Kalb, un ancien journaliste du Maryland décédé en janvier 2023 à l'âge de 100 ans, suivait toujours l'actualité : "Je lis les journaux tous les matins, je souligne ce qui est le plus urgent et j'essaie de le coller dans mon esprit" a-t-il expliqué.

Enfin, maintenir une attitude positive améliore les fonctions cérébrales et aide à prévenir le déclin cognitif qui survient chez de nombreuses personnes âgées ou atteintes de démence, dont les complications sont souvent mortelles.