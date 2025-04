Démence : le vaccin contre le zona, une clé pour ralentir le déclin cognitif ?

L'ESSENTIEL Les personnes vaccinées contre le zona présentent un risque 20 % inférieur de développer une démence que celles non vaccinées.

L'étude montre que la protection contre la démence est beaucoup plus prononcée chez les femmes que chez les hommes.

Cela pourrait s’expliquer par des différences de réponse immunitaire entre les sexes ou au mode de développement de la démence.

"Les herpès virus neurotropes peuvent être impliqués dans le développement de la démence. En outre, les vaccins peuvent avoir d'importants effets immunologiques hors cible", selon des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis). C’est pourquoi dans une récente étude, ils ont voulu déterminer l’effet du vaccin contre le zona, une pathologie infectieuse causée par la réactivation du virus varicelle-zona, sur la survenue de diagnostics de démence. "Afin de fournir des preuves causales plutôt que corrélationnelles, nous tirons parti du fait qu'au Pays de Galles, l'éligibilité au vaccin contre le zona a été déterminée sur la base de la date de naissance exacte d’une personne. Les personnes nées avant le 2 septembre 1933 n'étaient pas éligibles et le restaient à vie, tandis que les personnes nées le 2 septembre 1933 ou après étaient éligibles pendant au moins un an pour recevoir le vaccin."

Zona : 47,2 % des adultes nés après le 2 septembre 1933 vaccinés contre 0,01 % de ceux avant la date

Ainsi, l’équipe a utilisé les dossiers médicaux de plus de 280.000 adultes âgés de 71 à 88 ans, non atteintes de démence au début du programme de vaccination. Les scientifiques ont concentré leur analyse sur les personnes les plus proches du seuil d'éligibilité, en comparant celles ayant eu 80 ans la semaine précédente aux adultes ayant eu 80 ans la semaine suivante. Au cours des sept années suivantes, ils ont comparé l'état de santé des participants les plus proches en âge, éligibles et non éligibles au vaccin. Selon les résultats publiés dans la revue Nature, le pourcentage d'adultes ayant reçu le vaccin est passé de 0,01 % parmi les patients qui étaient simplement trop âgés d'une semaine pour être éligibles, à 47,2 % parmi ceux qui étaient plus jeunes d’une semaine.

Moins 20 % de risque de démence chez les patients ayant reçu le vaccin contre le zona

Comme prévu, le vaccin a réduit l'incidence du zona d'environ 37 % sur cette période de sept ans chez les personnes vaccinées. En ce qui concerne les résultats sur la démence, il a été montré que le fait de recevoir le vaccin contre le zona a réduit la probabilité d'un nouveau diagnostic de démence sur une période de suivi de sept ans de 3,5 points de pourcentage, ce qui correspond à une réduction de 20 %. "Cet effet protecteur était plus marqué chez les femmes que chez les hommes." D’après les auteurs, cela pourrait être dû à des différences de réponse immunitaire entre les sexes ou au mode de développement de la démence. "Par exemple, les femmes présentent en moyenne des réponses immunitaires plus élevées à la vaccination, et le zona est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes."