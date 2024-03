Zona : un nouveau vaccin «plus efficace» est recommandé par la HAS

L'ESSENTIEL La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de vacciner les seniors et les patients immunodéprimés avec le vaccin Shingrix du laboratoire GSK.

Ce dernier "comprend deux doses, qui doivent être administrées à deux mois d’intervalle."

Il prévient l’apparition d’un zona chez 79,3 % des personnes vaccinées et réduit de 87 % les douleurs post-zostériennes.

Après 50 ans, le zona est plus fréquent. Il s’agit d’une maladie infectieuse virale de la peau et des muqueuses. Elle est causée par la réactivation du virus varicelle-zona de la famille des herpès-virus, qui est responsable de la varicelle. Cela "peut se produire quand le système immunitaire est affaibli en raison par exemple d’une maladie, d’un traitement (comme une chimiothérapie) ou de l’âge." Cette pathologie peut provoquer des douleurs neuropathiques persistantes dites "post-zostériennes".

Pour prévenir le zona et réduire ses complications, la vaccination est recommandée pour les personnes âgées de 65 à 74 ans révolus, y compris chez celles ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes de zona. "Une seule dose de vaccin suffit", précise l’Assurance maladie. Jusqu’à présent, le vaccin administré était le Zostavax mis au point par le laboratoire MSD. Cette décision avait été prise par le Haut conseil de la santé publique en 2013. Récemment, la Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie par la Direction générale de la santé afin d’actualiser cette stratégie.

Le nouveau vaccin prévient l’apparition d’un zona chez 79,3 % des personnes vaccinées

À l’issue de son analyse, l’autorité sanitaire recommande la vaccination des personnes immunodéprimées de 18 ans et plus et de tous les adultes de 65 ans et plus avec le vaccin Shingrix du laboratoire GSK. Ce dernier avait obtenu une autorisation de mise sur le marché chez les adultes de 50 ans et plus en 2018. Deux ans plus tard, l’autorisation a été étendue aux patients de plus de 18 présentant un risque accru de zona. "Le schéma de primovaccination par Shingrix comprend deux doses, qui doivent être administrées à deux mois d’intervalle (jusqu’à six mois si nécessaire)", peut-on lire dans le communiqué.

Selon les données analysées par la HAS, le vaccin Shingrix est plus efficace que le vaccin Zostavax. Il permettrait de prévenir l’apparition d’un zona chez 79,3 % des personnes vaccinées, contre à 45,9 % pour Zostavax. L’efficacité du nouveau traitement est également bien supérieure pour réduire les douleurs post-zostériennes (87 %) à celle du vaccin Zostavax (66 %). Autre constat : il a montré son efficacité chez les patients immunodéprimés.

Zona : le vaccin Shingrix peut être administré en même temps que d’autres vaccins

"En proposant la vaccination des adultes de 65 ans et plus contre le zona, la HAS fait le choix d’un schéma vaccinal simple et lisible, condition nécessaire à l’amélioration de la couverture vaccinale. D’autres vaccinations sont en effet recommandées aux personnes de cette tranche d’âge : rappel contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à 65 ans puis tous les 10 ans à partir de 65 ans, vaccination annuelle contre la grippe et contre la Covid-19 pour les personnes de 65 ans et plus. Le vaccin Shingrix peut être administré en même temps que ces vaccins, sur un site d’injection différent", a conclu l’autorité sanitaire.