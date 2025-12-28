Un lien entre lésions cérébrales et le suicide, selon une étude

L'ESSENTIEL Les adultes ayant subi un traumatisme crânien courent un risque nettement plus élevé de tentative de suicide, selon l'étude.

Leur risque suicidaire est accru de 21 %.

Les chercheurs appellent à prendre des mesures pour améliorer la prise en charge des patients ayant subi un traumatisme crânien.

En 2022, 9.200 décès par suicide recensés, selon le dernier rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Pour éviter de tels drames, il est essentiel de bien repérer les personnes à risque. Une étude de l’université de Birmingham met en lumière une population à risque peu identifiée par les professionnels de santé jusque-là : les personnes ayant subi un traumatisme crânien.

Traumatisme crânien : un risque de suicide 21 % plus élevé

Afin d'évaluer les conséquences des traumatismes crâniens, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de plus de 1,8 million d’adultes ayant été hospitalisés. Après avoir analysé des données couvrant une période de 20 ans, ils ont constaté que les personnes qui avaient subi un traumatisme crânien étaient 21 % plus susceptibles d'essayer de se suicider que les autres.

Le lien entre le risque suicidaire accru et les lésions cérébrales traumatiques était observé dans tous les sous-groupes, y compris chez les personnes sans antécédents de troubles mentaux. Ce qui souligne que "les traumatismes crâniens à eux seuls sont liés à une vulnérabilité psychologique accrue", explique l’équipe dans le communiqué.

Par ailleurs, le risque accru de suicide était plus élevé au cours des 12 mois après le choc à la tête. Par contre, si les tentatives de suicide sont plus nombreuses, les décès ne le sont pas.

"Nos résultats montrent que l'impact des traumatismes crâniens ne se limite pas aux seuls symptômes ou aux répercussions physiques. Ils peuvent avoir de profondes conséquences psychologiques. Une évaluation du risque suicidaire devrait être envisagée pour toute personne ayant subi un traumatisme crânien récent, quels que soient ses antécédents de santé mentale, afin d'améliorer et de préserver la santé des patients", ajoute la professeure Nicola Adderley, auteure principale de l'étude parue dans la revue Neurology.

Lésion cérébrale et risque suicidaire : des mesures pour mieux prendre en charge les patients

Face à leurs résultats, les chercheurs appellent à porter une attention particulière aux patients ayant subi un traumatisme crânien et à prendre en compte leur santé mentale lors des soins. Ils proposent de proposer :

Un dépistage systématique du risque suicidaire en soins primaires et secondaires chez les patients souffrant de traumatismes crâniens.

Un soutien renforcé en matière de santé mentale, notamment au cours des 12 premiers mois suivant la blessure : ils suggèrent l’organisation de campagnes de sensibilisation afin d’aider les familles et les aidants à reconnaître les signes avant-coureurs des tentatives de suicide.

Le développement et la mise en place de stratégies d’évaluation et de prévention du risque suicidaire chez les personnes souffrant de traumatismes crâniens, en particulier au cours des 12 premiers mois suivant le choc.

"Ces résultats ont des implications à la fois pour la pratique clinique et la politique de santé. Ils soulignent le besoin urgent d'un soutien ciblé en matière de santé mentale et de bien-être", conclut le professeur G. Neil Thomas, professeur d'épidémiologie et de méthodes de recherche et auteur principal de l'étude.