Cannabis : même un joint par mois est risqué pour les ados

L'ESSENTIEL Même une faible consommation de cannabis peut nuire aux performances scolaires et à la santé mentale des adolescents.

Le cerveau adolescent, encore en développement, est particulièrement vulnérable aux effets du THC.

L’inquiétude est d’autant plus grande que le cannabis d’aujourd’hui contient deux à trois fois plus de THC qu’il y a dix ans.

Un joint de temps en temps, pas si grave ? Une vaste étude américaine de l’Université Columbia, met fin aux idées reçues : même une consommation mensuelle de cannabis chez les adolescents est liée à des troubles émotionnels et une baisse significative de leurs performances scolaires. Les travaux, publiés dans la revue Pediatrics, alertent sur des conséquences bien plus graves que prévues, même pour un usage occasionnel.

Un cerveau adolescent plus vulnérable au cannabis

Basée sur les réponses de plus de 160.000 élèves américains de la 8e à la 12e année (collège et lycée), l’étude révèle que les adolescents consommant du cannabis une à deux fois par mois rapportent davantage de symptômes de dépression, d’anxiété et de comportements impulsifs que ceux qui n’en consomment pas. Les jeunes utilisateurs quotidiens sont quant à eux quatre fois plus susceptibles d’avoir de mauvais résultats scolaires et de se désengager des activités scolaires.

"Quelques joints 'inoffensifs' peuvent entraîner de vraies conséquences académiques, prévient Ryan Sultán, professeur de psychiatrie clinique et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Les adolescents qui en consomment régulièrement peinent à se concentrer, manquent les cours et peuvent perdre tout intérêt pour leur avenir."

Or, l’adolescence est une période-clé pour le développement des connexions neuronales liées à l’apprentissage, au contrôle de soi et à la régulation des émotions. "Le cerveau d’un adolescent est encore en train de construire les circuits de la maîtrise de soi et de l’apprentissage", explique Tim Becker, psychiatre et coauteur de l’étude. "Une consommation, même occasionnelle, interfère avec ce processus et peut perturber ce développement normal."

Deux à trois fois plus de THC qu’il y a 10 ans

L’inquiétude est d’autant plus grande que les produits à base de cannabis d’aujourd’hui contiennent, selon l'étude, deux à trois fois plus de THC qu’il y a dix ans, augmentant leur potentiel de nuisance sur le cerveau en développement.

Alors que 1 lycéen sur 5 déclare consommer du cannabis aux États-Unis, les chercheurs incitent les parents à engager des discussions franches et sans jugement avec leurs enfants. "Il faut qu’ils comprennent que 'naturel' ne veut pas dire 'sans danger'", insiste Ryan Sultán. Il encourage également à rester attentif aux signes d’alerte : baisse des notes, changements d’humeur, perte d’intérêt pour les loisirs...