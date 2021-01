Le cannabis chez les jeunes fait baisser leur QI !

L'ESSENTIEL Les jeunes fumeurs ont en moyenne une baisse de 2 points de leur QI au fil du temps par rapport à ceux qui ne consomment pas.

Cette baisse des points de QI est principalement liée à la réduction du QI verbal.

Consommer tôt et régulièrement du cannabis abîme la santé physique et cognitive. Une récente étude a révélé que cela augmente les risques de dépression, d’addiction et d’isolement à 35 ans. Une nouvelle recherche menée par des scientifiques irlandais de l'université de médecine et des sciences de la santé RCSI fournit un aperçu supplémentaire des effets neurologiques et cognitifs nocifs de la consommation fréquente de cannabis sur les jeunes. Publiée le 27 janvier dans la revue Psychological Medicine, elle révèle que les adolescents qui consomment fréquemment du cannabis sont plus enclins à connaître une baisse de leur quotient intellectuel (QI) au fil du temps.

Des effets importants sur l’école et les futurs emplois

L’étude avance que les jeunes fumeurs ont en moyenne une baisse de 2 points de leur QI au fil du temps par rapport à ceux qui ne consomment pas. Une analyse plus approfondie a suggéré que cette baisse des points de QI est principalement liée à la réduction du QI verbal. La recherche a compris une revue systématique et une analyse statistique de sept études longitudinales portant sur 808 jeunes qui ont consommé du cannabis au moins une fois par semaine pendant au moins 6 mois. Les résultats ont été comparés à ceux de 5 308 jeunes qui n'ont pas consommé de cannabis. Les jeunes ont été suivis jusqu'à 18 ans en moyenne, avec une étude allant jusqu'à 38 ans.

“Des recherches antérieures nous indiquent que les jeunes qui consomment du cannabis ont souvent de pires résultats dans la vie que leurs pairs et courent un risque accru de maladies mentales graves comme la schizophrénie, a indiqué l'auteur principal de l'article, Mary Cannon, professeur d'épidémiologie psychiatrique et de santé mentale des jeunes à la RCSI. La perte de points de QI tôt dans la vie pourrait avoir des effets importants sur les performances à l'école et au collège perspectives d'emploi plus tard.”

Des résultats préoccupants

Ces résultats confirment les méfaits de la consommation de cannabis chez les jeunes, au moment où leur cerveau se forme. “La consommation de cannabis chez les jeunes est très préoccupante car le cerveau en développement peut être particulièrement vulnérable au cours de cette période, a conclu le Dr Emmet Power, chercheur clinique à RCSI et premier auteur de l'étude. Les résultats de cette étude nous aident à mieux comprendre cet important problème de santé publique.”