L’exposition des pères à ces particules représente un risque pour la santé métabolique de leurs enfants

L'ESSENTIEL L'exposition des pères, soumis à un régime riche en graisses, aux microplastiques peut déclencher des dysfonctionnements métaboliques, notamment l’obésité, chez sa descendance.

"La transmission intergénérationnelle des troubles cardiométaboliques acquis par le père" s’explique par le fait que cette exposition modifie le contenu des spermatozoïdes, affectant de petites molécules qui régulent l'activation et la désactivation des gènes.

"Les hommes qui envisagent d'avoir des enfants devraient réfléchir à la réduction de leur exposition aux substances nocives comme les microplastiques afin de protéger leur santé et celle de leurs futurs enfants."

Faisant moins de 5 millimètres, les microplastiques sont issus de la dégradation des produits de consommation et des déchets industriels. Ces petites particules de plastique constituent désormais un polluant environnemental important et les êtres humains y sont exposés de manière omniprésente. Elles peuvent être détectées dans les tissus reproducteurs masculins et féminins chez l'être humain. L'exposition parentale à divers contaminants environnementaux peut augmenter le risque de maladies métaboliques désignent un ensemble d'affections, notamment l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et l'excès de masse grasse, qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète chez l’enfant. Cependant, l'impact de l'exposition des mères et des pères aux microplastiques sur la santé de leurs enfants n'a pas été étudié, d’après des scientifiques de l’université de Californie à Riverside (États-Unis).

Obésité : plus de risque chez les femelles issues de souris mâles exposées aux microplastiques

Ainsi, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Journal of the Endocrine Society. Lors des expériences, l’équipe a administré à des souris un régime riche en graisses, imitant des habitudes alimentaires courantes et déséquilibrées comme le régime occidental, afin d’induire des troubles métaboliques. "Cette approche permet de révéler les effets de l'exposition paternelle qui pourraient autrement rester légers ou masqués dans le cadre d'une alimentation normale." Les résultats ont montré que les femelles issues de souris mâles exposées aux microplastiques étaient significativement plus susceptibles de développer des troubles métaboliques, notamment d’obésité, que celles issues de pères non exposés, malgré le fait que tous les animaux aient été soumis au même régime riche en graisses. En outre, elles présentaient une résistance à l'insuline exacerbée.

L’exposition paternelle aux microplastiques affecte le profil des petits ARN non codants des spermatozoïdes

"Les petits ARN non codants des spermatozoïdes, notamment les petits ARN dérivés des ARNt et les petits ARN dérivés des ARNr, pourraient contribuer à la transmission intergénérationnelle des troubles cardiométaboliques acquis par le père", ont indiqué les auteurs. Pour mieux comprendre les mécanismes en cause, les chercheurs ont utilisé une technologie de séquençage spécialisée, appelée PANDORA-seq. Ils ont découvert que l'exposition paternel aux microplastiques modifie le contenu des spermatozoïdes, affectant de petites molécules qui régulent l'activation et la désactivation des gènes.

"Notre découverte ouvre de nouvelles perspectives en santé environnementale, en mettant l'accent sur l'influence de l'environnement des deux parents sur la santé de leurs enfants. Ces résultats, obtenus sur des souris, ont probablement des implications pour l'homme. Les hommes qui envisagent d'avoir des enfants devraient réfléchir à la réduction de leur exposition aux substances nocives comme les microplastiques afin de protéger leur santé et celle de leurs futurs enfants", a conclu l’équipe qui compte prochainement étudier si l'exposition maternelle engendre des risques similaires.