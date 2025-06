Microplastiques : pourquoi on en trouve plus dans les bouteilles en verre que dans celles en plastique

L'ESSENTIEL Une étude de l’Anses montre que les bouteilles en verre contiennent plus de microplastiques dans des bouteilles en plastique, des briques ou des canettes.

Selon son hypothèse, ces particules de plastiques viennent des peintures des capsules des bouteilles.

Après la publication des résultats, des associations demandent à l’autorité sanitaire "de réviser et nuancer sa communication, qui en l’état crée la confusion chez les consommateurs."

Omniprésents dans l’environnement, les microplastiques peuvent être retrouvés dans les aliments, notamment les boissons. Récemment, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a mené une étude pour connaître le niveau de contamination des boissons, comme l’eau, les sodas, le thé glacé, le vin ou la bière, par les microplastiques et l’impact de leur contenant sur ce niveau. Découverte inattendue : pour la plupart des boissons, la quantité de microplastiques s’est révélée plus importante dans les bouteilles en verre que dans les autres contenants.

Microplastiques dans les bouteilles en verre : la peinture des capsules métalliques en cause

"Le nombre moyen de microplastiques dans les bouteilles en verre de colas, limonades, thés glacés ou bières est d’une centaine de particules de plastique par litre. Il est 5 à 50 fois moindre dans les bouteilles en plastique ou les canettes." Pour l’eau, la quantité de microplastiques est relativement faible quel que soit son contenant, avec en moyenne 4,5 particules par litre dans les bouteilles en verre et 1,6 particule dans les bouteilles en plastique ou les briques. Même constat pour le vin qui contient également peu de microplastiques, y compris dans les bouteilles en verre avec bouchon. Pour l’heure, il n’est pas possible d’indiquer que la quantité de microplastiques trouvée présente ou non un risque pour la santé, d’après l’Anses.

Les experts ont voulu aller plus loin afin d’identifier l’origine des microplastiques retrouvés dans les boissons conditionnées dans des bouteilles en verre capsulées. Leur analyse a révélé que les particules provenaient probablement des capsules métalliques, et plus précisément de la peinture les recouvrant. "Les microplastiques retrouvés dans les boissons sont majoritairement de la même couleur et de la même composition que la peinture des capsules", a précisé l’équipe dans le communiqué. Elle a aussi observé que la peinture des capsules comportait des mini-éraflures, invisibles à l’œil nu, probablement causées par les frottements entre les capsules lorsqu’elles sont stockées avant leur utilisation. "Ces frottements, libérant des particules à la surface des capsules, seraient à l’origine des microplastiques retrouvés."

Moins de microplastiques dans les bouteilles en verre nettoyées avant l'encapsulation

Face à ces résultats, les chercheurs ont tenté de trouver un moyen pour réduire le nombre de microplastiques dans les bouteilles en verre. Pour cela, un laboratoire a testé l’effet d’opération de nettoyage. Dans le détail, ces derniers ont nettoyé les bouteilles puis les ont remplies d’eau filtrée "pour qu’il ne reste aucun microplastique détectable." Ensuite, elles ont été encapsulées soit sans aucun traitement de la capsule, soit après avoir soufflé sur la capsule à l’aide d’une bonbonne d’air, soit après avoir soufflé de l’air puis rincé les capsules avec de l’eau filtrée et de l’alcool. Au total, 287 particules par litre ont été retrouvées en moyenne dans l’eau des bouteilles fermées avec des capsules non nettoyées. "Ce nombre diminue significativement en soufflant sur les capsules avant l'encapsulation pour atteindre 106 particules par litre. Il baisse encore à 87 particules avec le soufflage suivi du rinçage."

Des associations estiment que "le propos dépasse les résultats scientifiques"

Quatre jours après la publication de cette recherche de l’Anses, des associations environnementales et de santé demandent à l’autorité sanitaire "de réviser et nuancer sa communication, qui en l’état crée la confusion chez les consommateurs. (…) L’étude révèle en effet, une information peu connue, qui démontre qu’une contamination peut être due aux capsules métalliques, et plus précisément à la peinture les recouvrant, ou encore au joint qui assure l'étanchéité de la capsule. Peinture et joint sont des polymères artificiels, autrement dit des plastiques. Mais en tirant des conclusions comparatives entre la contamination des bouteilles en verre et les bouteilles en plastique proprement dites, le propos dépasse les résultats scientifiques."