MICI : un implant pourrait-il être la solution ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé un implant qui stimule le nerf splénique. Ce qui aide à réguler l'inflammation dans les intestins.

Cet appareil pourrait ainsi aider à traiter les MICI.

Les résultats des tests menés sur des rats sont prometteurs.

Des chercheurs ont développé un implant souple qui soulage les symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) en modulant l’activité des nerfs liée à l’immunité.

Plus de 200.000 personnes en France souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique (RCH). Ces pathologies, qui provoquent de vives douleurs intestinales et d'importantes diarrhées, sont difficiles à traiter.

Toutefois, un nouvel espoir s’offre aux patients. Des chercheurs de l'université des sciences et des technologies de Huazhong et de l'hôpital Tongji (Chine) ont développé un implant qui aide à réduire les symptômes.

Un implant souple qui aide à réduire l’inflammation des intestins

L’implant, présenté dans la revue National Science Review, est composé d’hydrogel et d’électrodes. Il se place sur le nerf splénique connu pour agir sur le réflexe inflammatoire de l’organisme. "Notre dispositif en hydrogel épouse parfaitement la forme délicate des nerfs, fonctionne sans piles et communique sans fil à travers la peau, ce qui minimise les dommages et le rejet à long terme", explique Zhiqiang Luo, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

L’appareil sans fil a été conçu pour moduler l’activité du nerf splénique et réduire l’inflammation des patients souffrant de MICI. Afin de vérifier son efficacité, il a été testé sur des rats souffrant de colite chronique. Une fois implanté, il fonctionnait 20 min par jour. Après 5 semaines, l’état de santé des rongeurs s’était grandement amélioré. Ils avaient moins de lésions au côlon. Ils présentaient également une perte de poids moindre et une meilleure restauration de la structure intestinale que les animaux n’ayant pas bénéficié du dispositif.

Les premiers tests sur les rats sont prometteurs

Les analyses ont révélé que "la stimulation électrique rééquilibrait le microenvironnement immunitaire intestinal. Elle supprimait les lymphocytes T pro-inflammatoires (Th1/Th17) tout en favorisant les lymphocytes T anti-inflammatoires et régulateurs (Th2/Treg)", expliquent les auteurs. Autre élément de bon augure : "après cinq semaines, le dispositif a démontré une excellente biocompatibilité, sans encapsulation significative de tissu cicatriciel, un problème fréquent à l'origine de l'échec des implants conventionnels".

Les chercheurs ajoutent que la conception souple et sans fil de l’implant lui pourrait lui permettre de s’adapter à différents types de nerfs et donc de soigner d’autres pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète.