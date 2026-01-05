Médecins en grève : comment consulter si vous tombez malade ?

L'ESSENTIEL La grève des médecins libéraux perturbe fortement l'accès aux soins.

Des solutions existent : contacter son médecin, utiliser Doctolib, appeler le 15 ou se rendre en maison médicale de garde.

Pour les renouvellements d'ordonnances, les pharmaciens peuvent vous aider.

Vous avez un rendez-vous médical cette semaine ? Il se pourrait bien que votre médecin ne soit pas au cabinet : depuis ce lundi 5 janvier et jusqu'au jeudi 15, une large mobilisation des médecins libéraux perturbe l'accès aux soins en France. Derrière ce mouvement, une fronde massive contre des "politiques qui les piétinent", selon les mots des syndicats médicaux.

Le pays compte environ 125.000 médecins libéraux, et 85 % des adhérents du principal syndicat, la CSMF, prévoient de faire grève, selon un sondage interne. Si certains cabinets sont totalement fermés, d'autres pratiquent une "grève administrative", en continuant à recevoir certains patients, notamment les plus urgents.

Quelles alternatives pour consulter en cas de maladie ?

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a tenté de rassurer ce lundi sur France Info : "Si votre rendez-vous concerne une urgence, évidemment que vous serez pris en charge aujourd'hui, bien sûr". Des réquisitions peuvent également être décidées par les préfets pour assurer la continuité des missions de service public, notamment dans les urgences ou les maternités.

Que faire si vous tombez malade cette semaine ? En cas de besoin, commencez par appeler votre médecin habituel, même s'il est annoncé en grève : certains assurent tout de même un service minimum. L’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion recommande ainsi de "contacter le cabinet médical pour vous assurer de sa disponibilité". Si votre généraliste est absent, consultez alors les créneaux sur les plateformes en ligne comme Doctolib, ou demandez conseil à votre pharmacien ou un professionnel de santé de proximité, selon l’ARS Pays de la Loire. Les maisons médicales de garde, en principe non concernées par la grève, restent une autre option.

Et pour les renouvellements d’ordonnances ?

En cas de sérieuses difficultés ou de symptômes urgents, appelez le 15 : un médecin régulateur pourra vous orienter vers certaines structures. Attention toutefois s’il vous conseille d’aller aux urgences, qui risquent d'être saturées. De son côté, SOS Médecins, qui soutient le mouvement de contestation, a précisé que "certaines structures seront en grève et d’autres assureront un service minimum".

Si vous devez renouveler une ordonnance, il est conseillé d'anticiper en contactant votre médecin traitant, peut-être qu’il ne suivra pas la grève dès son début ou dans son intégralité. En son absence, votre pharmacien peut aussi vous accompagner et vous proposer des solutions temporaires.