Consultations médicales : qui paiera plus cher en 2026 ?

L'ESSENTIEL Les tarifs de nombreuses consultations médicales vont augmenter dès janvier 2026.

Un forfait annuel par patient sera aussi versé aux médecins traitants.

Malgré ces revalorisations, la profession reste en colère et appelle à une grève des consultations.

La convention signée en juin 2024 entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux entre enfin en application. Après un gel de six mois pour raisons budgétaires, certaines hausses tarifaires s'appliqueront ainsi dès le 1er janvier 2026. Si le prix de la consultation généraliste reste figé à 30 euros, d'autres actes médicaux verront leurs tarifs revalorisés. Quelles sont les spécialités concernées ? Qui paiera ? Et que disent les médecins ?

Une hausse ciblée pour les actes les plus complexes

Les consultations médicales les plus concernées sont celles liées à la pédiatrie, la psychiatrie, la dermatologie, la neurologie, l'endocrinologie, la gynécologie ou encore la médecine physique et de réadaptation. Par exemple, les examens obligatoires pour les enfants de moins de deux ans passeront de 45 à 50 euros, la consultation de dépistage du mélanome de 54 à 60 euros, ou encore la consultation standard chez le neurologue de 50 à 52 euros.

Des majorations sont également prévues pour les enfants pris en charge par des psychiatres (de 12 à 18 euros) et les personnes âgées suivies par des gériatres (de 37 à 42 euros). Par ailleurs, une consultation longue, facturée 60 euros une fois par an, est créée pour les patients de plus de 80 ans, dans trois cas bien définis : consultation de retour d'hospitalisation, révision de traitements lourds ou accompagnement vers un parcours médico-social.

Un forfait unique pour les médecins traitants

Parallèlement, ce 1er janvier entrera en vigueur un nouveau système de forfaits annuels versés par l’Assurance maladie aux médecins généralistes, et qui représentent environ 15 % de leurs revenus. L'Assurance maladie versera désormais un "forfait unique" aux médecins traitants, une rémunération annuelle pour chaque patient suivi, dont le montant dépendra de son âge, de son état de santé et de sa situation sociale. Il variera de 5 euros pour un patient en bonne santé de 7 à 74 ans, à 100 euros pour un patient de plus de 80 ans en affection longue durée (ALD).

Cette mesure vise à "revaloriser la médecine libérale", selon l’Assurance maladie, tout en récompensant les médecins pour leurs efforts en matière de prévention. Un bonus de 5 euros pourra être ajouté, par exemple, pour chaque vaccination ou mammographie réalisée. De plus, une aide de 10.000 euros est prévue pour inciter les praticiens à s'installer dans les zones de désert médical.

Malgré ces avancées, les médecins libéraux restent mécontents. Plusieurs syndicats appellent à une grève des consultations à partir du 5 janvier 2026, et à une mobilisation nationale le 10 janvier. En ligne de mire : les obligations liées au dossier médical partagé (DMP) et le budget 2026 de la Sécurité sociale, qui pourrait bloquer de futures revalorisations.