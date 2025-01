Tarif des médecins : l'évolution des prix impacte surtout les personnes âgées

L'ESSENTIEL En 2024, le prix des mutuelles a augmenté de 8,1 % en moyenne et, en 2025, une nouvelle hausse est prévue, de 6 % en moyenne.

Face à la hausse des frais de santé, certaines villes proposent des mutuelles municipales où les tarifs négociés sont très intéressants pour les retraités.

96 % des Français sont couverts par une complémentaire santé, selon le rapport d’information de la mission d’information du Sénat sur les complémentaires santé et le pouvoir d’achat des Français. À l’époque, fin 2023, celle-ci avait été mise en place “en réponse aux inquiétudes suscitées par les hausses de tarifs de complémentaires santé annoncées à la fin de 2023”.

La mutuelle plus chère pour les retraités

En effet, en 2024, le prix des mutuelles a augmenté de 8,1 % en moyenne. Cette première hausse avait déjà “particulièrement affecté les seniors”, selon le site Vie publique. La nouvelle augmentation prévue pour 2025, de 6 % en moyenne, risque de les impacter encore davantage.

Et pour cause, nos aînés sont ceux qui paient le plus cher. “De manière générale, la cotisation mensuelle augmente considérablement avec l’âge : 33 euros à 20 ans ; 93 euros à 60 ans ; 146 euros à 85 ans”, indique le rapport du Sénat, qui pointe aussi la baisse mécanique du pouvoir d’achat des retraités liée à la perte de revenus, de certains avantages fiscaux ou encore des aides au paiement de la cotisation de l’employeur.

Cette année 2025 marque aussi l’augmentation du coût de plusieurs consultations médicales, comme par exemple :

De 26,50 à 30 euros depuis décembre pour un médecin généraliste conventionné secteur 1, c’est-à-dire sans dépassement d’honoraires.

De 33,50 à 37 euros depuis décembre, puis 40 euros en juillet prochain pour un gynécologue.

De 51,70 à 55 euros depuis décembre, puis 57 euros en juillet prochain pour un psychiatre ou un gynécologue.

De 31,50 à 37 euros depuis décembre, puis 42 euros en juillet prochain pour une consultation coordonnée chez le gériatre.

Sur ces tarifs conventionnés, la Sécurité sociale prend en charge 70 % du coût de la consultation. Les 30 % restants sont couverts par la mutuelle, quand le patient en a une. En revanche, il y a une participation forfaitaire de 2 euros sur chaque consultation, qui n’est pas remboursable.

La hausse du prix des consultations médicales explique celle des mutuelles

Les revalorisations du prix des consultations médicales expliquent, en partie, l’augmentation de celui des mutuelles. Mais ce n’est pas la seule raison. Les complémentaires santé mettent également en avant d'autres facteurs comme le coût des médicaments innovants, la prise en charge de certains traitements comme celui pour la bronchiolite ou encore le 100 % santé, dispositif par lequel elles doivent rembourser les frais dentaires, optiques ou auditifs.

Face à la hausse des mutuelles, les retraités, tout comme les actifs, peuvent souscrire à des mutuelles municipales dans certaines villes. Les tarifs négociés sont généralement inférieurs - surtout pour les personnes âgées - à ceux du marché, avec des garanties importantes.