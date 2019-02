Accès aux soins, obésité, eau potable... : les Espagnols ont la meilleure santé du monde

Selon l'index Bloomberg de 2019, les Espagnols auraient tout simplement la meilleure santé du monde. Ce classement inclut de nombreuses données, comme par exemple l'espérance de vie des pays, les taux de fumeurs et de personnes obèses ou encore l'accès à l'eau potable.



Le reste du top 10 est complété par l'Islande, le Japon, la Suisse, la Suède, l'Australie, Singapour, la Norvège et Israël. La France arrive en douzième position tandis que les Etats-Unis, très touchés par l’obésité et les overdoses d'antidouleurs, n'ont atteint que la 35e place.

Le fameux régime méditerranéen

Les très bons résultats de nos voisins espagnols seraient notamment attribués au système de santé du pays. "Les soins de base sont essentiellement fournis par des prestataires publics, des médecins de famille spécialisés et des infirmières auxiliaires, qui fournissent des services préventifs ainsi que des soins intensifs ou de longue durée aux enfants, aux femmes et aux patients âgés", indique l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé.



Le fameux régime méditerranéen, défini comme la meilleure alimentation à suivre par de nombreux experts, y serait aussi pour quelque chose. Certes, les Espagnols ont tendance à manger trop gras, mais "le régime méditerranéen, complété par de l'huile d'olive vierge extra ou des noix entraîne moins d'accidents cardiovasculaires qu'un régime pauvre en graisses", affirme par exemple une étude de l'University of Navarra Medical School.

L'accès à l'eau potable reste problématique

Sur le seul plan de l’espérance de vie, les Japonais restent cependant en tête du classement, avec leurs 65 000 centenaires (âge moyen du décès : 83,7 ans). Les pays qui ont le plus progressé par rapport à l’année précédente sont la Corée du Sud, qui est passée de la 24ème à la 17ème place, l'Estonie, qui est passée de la 38ème à la 32ème place, et l'Albanie, qui est passée de la 50ème à la 43ème. Les pays d'Afrique subsaharienne, où l'accès à l'eau potable reste problématique, constituent 27 des 30 pays les plus mauvais en terme de santé publique.