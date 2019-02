Obésité : la chirurgie bariatrique améliore considérablement la vie sexuelle

Selon une nouvelle étude américaine du JAMA, recourir à la chirurgie bariatrique améliore grandement la vie sexuelle des personnes obèses. L’obésité est souvent associée à une perturbation de la vie sexuelle. 70,7% des personnes souffrant de cette affection ressentent par exemple une difficulté physique lors de l’exécution du rapport. Chez les hommes, des troubles de l’érection apparaissent dans 62,5% des cas. "Environ la moitié des patients obèses sont insatisfaits de leur vie sexuelle", résument les auteurs de la recherche en préambule.

Suivi pendant cinq ans

Entre 2006 et 2009, l’équipe a recruté 2036 patients obèses qui allaient avoir recours à une chirurgie bariatrique, puis les ont suivis pendant cinq ans après l’opération. "Le fonctionnement sexuel et la qualité de vie sexuelle associés au poids ont été évalués à l'aide de questionnaires", précise l’essai.



Résultat : plus de la moitié des femmes de la cohorte ayant une vie sexuelle insatisfaisante avant leur chirurgie bariatrique ont constaté des améliorations significatives cinq ans après l’opération. 41% ont noté qu’elles avaient plus de désir sexuel et 35% ont affirmé avoir plus d’activité sexuelle qu’auparavant. "Au moins la moitié des hommes ont connu des améliorations dans ces domaines au cours de la cinquième année" après la chirurgie, indiquent aussi les scientifiques.

La chirurgie bariatrique a été multipliée par 2,6 en France

La moyenne des pays de l’OCDE est de 19,5% d’obèses. Les Etats-Unis (38,2%), le Mexique (32,4%), la Nouvelle Zélande (30,7%) et la Hongrie (30%) sont les pays les plus touchés, tandis que le Japon (3%), la Suisse (3%), l’Italie (5%) et la Corée (7%) s'en sortent le mieux. L'obésité en France touche 15,8% des hommes et 15,6% des femmes. Plus globalement, 1 Français sur 2 est en surpoids, soit 56,8% des hommes et 40% des femmes.



De ce fait, le taux de recours à la chirurgie bariatrique a été multiplié par 2,6 en France entre 2008 et 2014. En 2014, 45 474 patients, dont 65,6% atteints d'obésité morbide, ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique, avec une prédominance de femmes opérées, à un âge moins avancé que les hommes. La chirurgie bariatrique a pour but de modifier la façon dont les aliments sont absorbés par le système digestif et comprend trois grandes opérations : le bypass gastrique, la sleeve gastrectomie et l’anneau gastrique.