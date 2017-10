Etude américaine

Chirurgie bariatrique : moins de cancer chez les patients opérés

Après une chirurgie bariatrique, les patients obèses voient leur risque de cancer réduit d'un tiers, en particulier les cancers liés à la surcharge pondérale.

Les patients obèses qui bénéficient d’une chirurgie bariatrique ont un risque de cancer réduit d’au moins un tiers des années après l’intervention, suggère une étude réalisée par l’université de Cincinnati (Etats-Unis) et publiée dans Annals of Surgery.

En France, cette opération chirurgicale est réservée aux patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur à 40 kg/m2, ainsi qu’aux personnes présentant des comorbidités (diabète, hypertension…) et dont l’IMC supérieur à 35 kg/m2.

Ces deux dernières décennies, le nombre de ces interventions a explosé dans notre pays. Depuis 1997, le nombre d’actes a été multiplié par 24, passant de 1 950 à 47 000 opérations par an. Si l’augmentation de la prévalence de l’obésité explique cette tendance, les bénéfices observés chez les patients encouragent aussi les chirurgiens à proposer cette solution. Et cette récente étude apporte de nouveaux arguments en faveur de la chirurgie bariatrique.

Un risque réduit d'un tiers

Les médecins de l’université de Cincinnati ont étudié les données de santé de plus 22 000 patients obèses opérés et plus près de 66 500 personnes obèses non opérées. Ces informations ont été collectées entre 2005 et 2012 dans plusieurs états américains, et les patients ont été surveillés jusqu’en 2014. Plus de 80 % des volontaires de l’étude étaient des femmes.

L’analyse révèle que les patients ayant subi la pose d’un anneau gastrique, un bypass ou l’ablation d’une partie de l’estomac ont 33 % moins de risques de souffrir d’un cancer que les autres.