Etude sur 79 hommes

La chirurgie bariatrique altère la qualité du sperme

La chirurgie de l’obésité n’est pas un remède miracle. L’intervention n’a pas d’effet sur le risque d’infertilité des hommes. Au contraire, il aurait tendance à l’accroître.

Obésité et fertilité forment un bien mauvais couple. En moyenne, il faut moitié plus de temps pour concevoir quand les deux partenaires sont en surpoids. Selon toute logique, perdre les kilos en trop devrait donc être bénéfique. Mais la stratégie adoptée pour y parvenir pèse elle aussi dans la balance, comme le montre une étude publiée dans Bariatric Surgical Practice and Patient Care.

Réalisés auprès de 79 hommes, ces travaux montrent que les patients obèses qui ont bénéficié d’une chirurgie bariatrique n’ont pas les mêmes chances. Après un bypass, les anomalies du sperme sont plus fréquentes que chez les volontaires qui n’ont pas choisi de passer par le bloc opératoire. Seul un patient a réussi à concevoir après l’intervention.





Un constat paradoxal

Seuls 43 % des hommes opérés avaient un sperme normal contre deux tiers de ceux qui sont restés obèses et 80 % de ceux de poids normal. Le fossé est manifeste. Dans le détail, ces patients souffraient davantage d’oligo-asthéno-térato-spermie (OATS). Ce terme désigne un ensemble d’anomalies du sperme : les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux (oligospermie), trop peu mobiles (asthénospermie) et malformés (tératospermie).

Plus l’IMC est élevé, plus le risque d’en souffrir est significatif. Mais la chirurgie bariatrique ne semble pas avoir d’effet positif sur ce paramètre. Les chercheurs ont aussi noté 5 % d’azoospermie, c’est-à-dire que le sperme n’est peuplé d’aucun spermatozoïde.

Les anomalies persistent donc après un bypass. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir minci. Dans les 2 à 5 ans suivant l’intervention, les participants ont perdu, en moyenne, 71 % de leur excès de poids. Et les facteurs de risque s’améliorent, dans l’ensemble : outre la surcharge pondérale, le taux d’hormones sexuelles masculines (androgènes) retourne à un niveau normal , tout comme la qualité de la vie sexuelle.