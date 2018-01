Diabète et obésité

Chirurgie bariatrique : des résultats positifs à 5 ans sur le diabète

Les adultes obèses atteints de diabète de type 2 ayant subi un pontage gastrique ont vu leur état de santé s'améliorer après cinq ans. Mais cette amélioration semble diminuer avec le temps.

Pour diminuer les risques cardiovasculaires liés au diabète de type 2, il est nécessaire de contrôler la glycémie, la pression artérielle ainsi que le cholestérol. La chirurgie bariatrique ou de pontage gastrique, permet de contrôler ces différents paramètres. Mais on ignorait si ces effets étaient durables. Une nouvelle étude répond à cette question près avoir suivi pendant 5 ans 120 adultes obèses atteints de diiabète de type 2.

Une amélioration mitigée

La moitié des patients ont bénéficié d’une chirurgie bariatrique et l’autre moitié a reçu seulement des conseils d’hygiène de vie et médicamenteux. Après 5 ans de suivi, 13 participants ( 23%) du groupe chirurgie, et 2 (4%) du groupe non opéré avait atteint tous les objectifs définis par les médecins. Concernant le seul objectif d ’ l’HbA1C inférieure à 7%, 31 du groupe chirurgie ( 55%) et 8 de l’autre ( 14%) l’avaient atteint. Si l’amélioration du diabète est donc toujours observable 5 ans après l’opération, l'effet se réduit au fil du temps. Les auteurs estiment donc qu’un suivi plus long est nécessaire pour comprendre si l'amélioration persiste.